Szef Sierpnia 80 komentuje informacje o odwołaniu prezesa PGE

- Jeśli prawdą okaże się, że prezes PGE Wojciech Dąbrowski został odwołany - a ja wierzę, że tak - to można to skomentować tylko jednym słowem: nareszcie! - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80, który wystosował ostatnio pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym domagał się między innymi odwołania prezesa PGE.

- Nareszcie ktoś zaczął panować nad tym, co się dzieje, bo prezes Dąbrowski to jeden z największych szkodników polskiej gospodarki - podkreśla Bogusław Ziętek.

- Demolował nasz system energetyczny i polskie górnictwo. To on odpowiada za porzucenie projektu odkrywki Złoczew dla Elektrowni Bełchatów oraz za to, że tuż przed wojną na Ukrainie polskie górnictwo musiało zredukować swój potencjał wydobywczy o 8 mln ton z uwagi na to, że PGE pod kierownictwem Dąbrowskiego przestało odbierać zakontraktowany węgiel z polskich kopalń. Nie można też zapominać, że spółka-córka PGE, czyli PGE Paliwa, jeszcze przed wojną na Ukrainie sprowadziła do Polski ogromne ilości rosyjskiego węgla. Szkody, które poczynił Wojciech Dąbrowski są nieodwracalne - podsumowuje Bogusław Ziętek.