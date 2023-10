Szef Sierpnia 80: zarówno PiS, jak i PO poświęcą górnictwo i Śląsk

Nie mam wątpliwości, że PiS wszelkimi możliwymi metodami będzie dążył do zbudowania własnej większości rządowej - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80.

- Wybory to klęska opozycji - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80. - Po wielu latach katastrofalnych rządów PiS-u nie potrafili z nimi wygrać. Jak trzeba być beznadziejnym, żeby po tylu kompromitacjach PiS-u największa partia opozycyjna przegrywała kolejny już raz z PiS-em różnicą ponad 5 punktów procentowych. Zupełnie nie rozumiem, z czego bierze się dobre samopoczucie liderów opozycji, bo na pewno nie z tego, że wykonali dobrą robotę - dodaje Ziętek.

- Gdyby nie mobilizacja nas wszystkich i katastrofalny wynik Konfederacji, to PiS dalej by rządził, bo te wybory wygrał - podkreśla Bogusław Ziętek. - Jeżeli chodzi o sytuację Śląska i górnictwa - a generalnie całej polskiej gospodarki - to będzie ona bardzo trudna bez względu na to, kto będzie rządził. W moim przekonaniu zarówno PiS, jak i Platforma Obywatelska w imię poprawienia stosunków z UE poświęcą górnictwo i Śląsk. Niestety jako region nie mamy wystarczającej siły przebicia, aby nasze sprawy były poważnie traktowane w Warszawie - ocenia Ziętek.

- Oczywiście musimy czekać do oficjalnego ogłoszenia wyników, bo tutaj będzie się liczył każdy poseł - podkreśla Bogusław Ziętek. - Nie mam jednak wątpliwości, że PiS wszelkimi możliwymi metodami będzie dążył do zbudowania własnej większości rządowej. Czy to się uda, tego nie wiemy. Ale musimy pamiętać, że opozycja to nie jest jednolity twór i jeśli nawet dogada się między sobą, to będzie miała bardzo słaby mandat do rządzenia - mając przeciwko sobie największy klub poselski w Sejmie, czyli PiS, a także mając przeciwko sobie prezydenta i wiele instytucji państwa kontrolowanych przez PiS - podsumowuje Bogusław Ziętek.