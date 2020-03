Sztaby kryzysowe w spółkach górniczych. MAP na bieżąco dostaje raporty

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przed wprowadzeniem stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązało spółki górnicze do podjęcia działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. - Zobowiązałem wszystkie spółki górnicze do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z możliwością przeniesienia i rozprzestrzeniania koronawirusa - wskazuje Adam Gawęda, sekretarz stanu w MAP i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Spółki zgodnie z zaleceniem wiceministra wprowadziły nowe zasady organizacji pracy w kopalniach i zakładach górniczych.

Do takich działań należy zaliczyć m.in.: ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiego rodzaju odpraw, spotkań i narad.

A także prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej w zakresie właściwego sposobu postępowania, pomiar temperatury pracownikom przychodzącym do pracy, czy utworzenie listy pracowników niezbędnych do zapewnienia minimalnego ruchu zakładu górniczego.

Rozważane jest skoszarowanie w szczególnych sytuacjach