Szukanie alternatyw dla importu węgla z Rosji. Może jego część kupimy w Indonezji

Ceny węgla w Azji poszybowały ostatnio w górę z uwagi na możliwość unijnego embarga na węgiel z Rosji, co spowoduje konieczność znalezienia alternatywnych dostaw. Rosja jest trzecim co do wielkości dostawcą węgla energetycznego. Z uwagi na embargo, Polska także będzie szybko musiała znaleźć innych dostawców. Być może część węgla trafi do nas z Indonezji.

Kontrakty terminowe na węgiel w terminalu Newcastle na kwiecień wzrosły do 282 dolarów za tonę.

Ceny będą wpływać na większe zyski producentów węgla.

Odbiorcy z Unii Europejskiej będą zmuszeni zintensyfikować poszukiwania alternatywnych dostaw dla rosyjskiego węgla, co dotyczy również Polski.

Trudno będzie zapełnić lukę po imporcie z Rosji