Szwajcaria największym hubem węglowym na świecie

Z najnowszego raportu organizacji pozarządowej Public Eye wynika, że 40 procent obrotów światowego handlu węglem odbywa się przez firmy zarejestrowane w Szwajcarii.

Na marginesie otwarcia obrad konferencji klimatycznej COP27 w Egipcie organizacja pozarządowa Public Eye opublikowała raport na temat handlu węglem kamiennym, o czym informuje szwajcarska telewizję RTS. Wynika z niego, że ponad 40 procent światowego obrotu tym surowcem odbywa się przez firmy, które mają swoje siedziby zarejestrowane w Szwajcarii.

W 2022 roku, ze względu na problemy w zaopatrzeniu w gaz ziemny i zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, szacuje się, że nastąpi wzrost wydobycia węgla. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) roczne wydobycie przekroczy 8 miliardów ton.

W Szwajcarii zarejestrowanych jest obecnie 245 firm zajmujących się handlem i wydobyciem węgla, w różnych krajach. Najwięcej podmiotów działa w kantonie Genewa, następnie Ticino i Zug.

Jak wylicza organizacja Public Eye, firmy te są więc pośrednio odpowiedzialne za wydobycie ponad 500 milionów ton węgla i generowanie rocznej emisji CO2 blisko 5,4 miliarda ton, czyli więcej niż emisje Stanów Zjednoczonych.

Część szwajcarskich banków w tym między innymi Credit Suisse, UBS czy też publiczne banki kantonalne finansują też inwestycje związane z przygotowaniem nowych złóż do eksploatacji. Jednak wiele banków uważa, że uczestniczy tylko w biznesach związanych z kredytowaniem dostaw, wystawianiu akredytyw dla dostawców lub faktoringu.

W Szwajcarii zarejestrowanych jest także kilkanaście rosyjskich firm, które do momentu wybuchu wojny na Ukrainie i nałożeniu sankcji, właśnie z tego kraju obsługiwały handel węglem na europejskich rynkach.

Organizacja Public Eye zwróciła się do władz federalnych o większą przejrzystość w sprawie handlu węglem, jednak większość banków uważa, że wprowadzenie administracyjnych ograniczeń, doprowadzi do tego, że firmy przeniosą się do Singapuru lub Dubaju i Szwajcaria straci na tym setki milionów franków rocznie.