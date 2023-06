Szykują ekspansję w obszarze wydobycia ważnych surowców

Jedyny producent metali ziem rzadkich w Indiach, państwowa spółka IREL (India), zamierza w nadchodzącej dekadzie zwiększyć swoje zdolności wydobywcze o 400 proc.

Do końca 2032 roku firma zamierza wydobywać rocznie 50 milionów ton rud pierwiastków ziem rzadkich, obecnie jest to 10 milionów ton.

Podobnie jak inne duże gospodarki, Indie zastanawiają się, jak zabezpieczyć dostawy pierwiastków ziem rzadkich, które będą potrzebne w większych ilościach w trakcie procesu odchodzenia od paliw kopalnych.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, budowa krajowego przemysłu pierwiastków ziem rzadkich w Indiach wiąże się z licznymi wyzwaniami: od historycznie ostrożnego podejścia do wydawania pozwoleń na wydobycie, po niską jakość rudy i stosunkowo słabo rozwiniętą zdolność produkcyjną.

Według danych rządu USA Indie posiadają piąte co do wielkości rezerwy pierwiastków ziem rzadkich na świecie, jednak są przy tym skromnym producentem. Indyjskie władze mają nadzieję, że kraj zdoła rozwinąć większe moce produkcyjne w zakresie pierwiastków ziem rzadkich, co byłoby kluczem do ograniczenia dominującej pozycji Chin w tym sektorze gospodarki.

IREL została utworzona w 1950 roku w celu przetwarzania monacytu zawierającego pierwiastki ziem rzadkich, wykorzystywane w przemyśle nuklearnym. Obsługuje osiem kopalń w indyjskich stanach Orisa, Tamil Nadu oraz Kerala. Kolejne trzy umowy dzierżawy złóż ma zawrzeć w ciągu najbliższych czterech lat.