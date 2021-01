Szykują się gorące obrady górniczego zespołu trójstronnego

We wtorek, 2 lutego 2021 roku, odbędą się obrady Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Będą to szczególne obrady, bowiem zespół nie obradował już długi czas, a teraz zajmie się między innymi kwestią umowy społecznej dla górnictwa oraz aktualnymi problemami branży.

Ważna i skomplikowana materia