Szykuje się wielkie przejęcie w branży wydobywczej, za 6,6 mld dolarów

Brazylijskie organy regulacyjne zezwoliły na planowane przejęcie przez BHP australijskiego producenta miedzi i złota OZ Minerals za 9,6 miliarda dolarów australijskich (6,6 miliarda dolarów).

OZ Minerals prowadzi szereg operacji w Brazylii, w tym złoże rud miedzi i złota Santa Lúcia, kopalnię miedzi i złota Antas oraz CentroGold. To jeden z największych niezagospodarowanych projektów związanych ze złotem w tym kraju.

Transakcja, jednogłośnie poparta przez zarząd OZ Minerals w listopadzie 2022 roku, nadal wymaga zgody australijskich organów regulacyjnych i akcjonariuszy. Jak wskazano w Mining.com, jeśli się powiedzie, to stanie się największą transakcją wydobywczą w Australii od czasu zakupu Petrohawk Energy za 12,1 miliarda dolarów przez BHP w 2011 roku i umocni pozycję firmy jako jednego z największych producentów miedzi na świecie.

Miedź jest uważana za klucz do światowej transformacji energetycznej, która ma się przyczynić do wzrostu popytu na ten surowiec o prawie 60 proc. w ciągu najbliższych dwóch dekad.

BHP Group (wcześniej BHP Billiton) to największy na świecie koncern wydobywczy. W BHP podkreślają, że koncentrują się obecnie na zasobach, których świat potrzebuje do rozwoju i dekarbonizacji. Jest zatem nacisk na wydobycie miedzi - między innymi na potrzeby sektora energii odnawialnej. Jest też nikiel na potrzeby segmentu pojazdów elektrycznych, czy dla zrównoważonego rolnictwa. Spółka stawia też między innymi na wydobycie rudy żelaza i węgla koksowego do produkcji stali, która z kolei jest niezbędna do budowy globalnej infrastruktury oraz prowadzenia transformacji energetycznej.