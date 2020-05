Ta kopalnia jest liderem wykorzystania nowych technologii

Światłowody pozostające synonimem nowoczesnej transmisji danych coraz ściślej oplatają kolejne kopalnie. W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) liderem w tej dziedzinie jest oddział KWK Murcki-Staszic, który coraz większy nacisk kładzie na wykorzystanie nowych technologii w swojej działalności. W ostatnim czasie wprowadzono tam wiele systemów i rozwiązań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz optymalizacja procesów technologicznych.

Dotychczas wykorzystywany światłowód miał długość około 2 km dla każdej z nitek i wykorzystywano go na potrzeby ściany 10b-S. To bardzo wysoko wydajna ściana, która dawała około 6000 ton węgla na dobę. Wykorzystanie światłowodowego systemu pomiaru temperatury ociosu umożliwiło kopalni doprowadzenie ściany do końca bez zagrożenia pożarowego.Zobacz też: Górnictwo 4.0, czyli inteligentne kopalnie to w Polsce wcale nie science fiction Dlatego docelowo kopalnia Murcki-Staszic przewiduje możliwość większego wykorzystania tego rozwiązania. Już niebawem kolejne kilometry nitki światłowodowej pojawią się na przygotowywanej właśnie nowej ścianie.Światłowód pomaga w zabezpieczeniu kopalni przed pożarami endogenicznymi i egzogenicznymi, a dział wentylacji bez tego systemu nie chce już funkcjonować, uważając czujniki światłowodowe, obok pomiarów składu atmosfery, za jedno z ważniejszych narzędzi pracy.Jak zaznaczono w magazynie PGG, technologia oparta na światłowodach wykorzystywana jest również do pomiaru temperatury rurociągów klimatyzacji, kontroli temperatury napędów przenośników oraz kontroli temperatury krążników na przenośniku taśmowym i bezpośrednio wpływa na ograniczenie zagrożenia pożarowego.