Ta kopalnia jest najbezpieczniejsza w Polsce

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, należące do Bumechu, zwyciężyło w konkursie „Bezpieczna Kopalnia 2022”.

Drugie miejsce przypadło kopalni Bolesław Śmiały należącej do Polskiej Grupy Górniczej, natomiast trzecie ex aequo Zakładowi Górniczemu Sobieski należącemu do Tauronu Wydobycie oraz Ruchowi Piast kopalni Piast-Ziemowit, należącej do Polskiej Grupy Górniczej.

Konkurs „Bezpieczna Kopalnia” jest wspólnym przedsięwzięciem: Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Instytutu Górnictwa, Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, AGH, Politechniki Wrocławskiej oraz Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

W ubiegłorocznej edycji konkursu zwyciężył Ruch Jankowice kopalni zespolonej ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej.