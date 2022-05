Ta kopalnia może się pochwalić nie lada instalacją

Dalsza poprawa bezpieczeństwa załogi oraz ochrona środowiska - to podstawowe cele, które udało się osiągnąć dzięki uruchomieniu w kopalni Mysłowice-Wesoła, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), największej w kraju instalacji do produkcji mieszaniny popiołowo-wodnej.

W procesie spalania węgla powstają odpady, jednak są one w stu procentach możliwe do ponownego zagospodarowania.

Energetyka oparta na paliwach stałych każdego dnia produkuje szacunkowo około od 500 do 1000 ton pyłów dymnicowych dobowo.

W okresie zimowym ciepłownie dostarczające ciepło produkują do 500 ton pyłów dymnicowych, określanych jako odpady lub uboczne produkty spalania (UPS).

Część pyłów dymnicowych trafia do produkcji przemysłowej - jako dodatek do cementu, czy też drogownictwa. Jednak prawdziwie idealnym ekologicznie partnerem elektrowni jest górnictwo dysponujące najlepszym z możliwych składowisk w postaci milionów metrów sześciennych podziemnych pustek poeksploatacyjnych.

Wartością dodaną są dobre właściwości uszczelniające wodnych mieszanin popiołowych, które wprowadzone do wyrobisk w postaci pulp zestalają się w rodzaj cementowej, bardzo szczelnej calizny, wypełniającej dokładnie każdą formę, w którą mieszanka została wlana.

- Wypełnianie, doszczelnianie, likwidacja wyrobisk górniczych czy też zrobów i pustek poeksploatacyjnych w procesie podsadzania mieszaniną popiołowo-wodną pozwala na minimalizację w kopalniach zagrożenia pożarowego, metanowego, ograniczanie deformacji terenu i szkód górniczych oraz ma duży wpływ na ochronę środowiska - mówi Lucjan Borowiec, naczelny inżynier kopalni Mysłowice-Wesoła, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. - Wszystkie te czynniki pozwalają na ograniczanie kosztów związanych z eksploatacją górniczą - dodaje Lucjan Borowiec.

Z kolei Sebastian Kania, inżynier wentylacji wskazuje, że powierzchniowa infrastruktura emulgatorni zlokalizowanej przy szybie wentylacyjnym II zajmuje z placem manewrowym dla samochodów ok. 3000 mkw.

Całość składa się z trzech silosów o pojemności 150 m sześc. każdy (w sumie 450 m sześc.), przeznaczonych na odpady lub uboczne produkty spalania oraz zbiornika o pojemności 30 m sześc. przeznaczonego na cement, który służy do wzbogacania mieszaniny popiołowo-wodnej w celu przyspieszenia procesu rekonsolidacji.

Omawiana instalacja - wskazano w magazynie PGG - wyposażona jest w nowoczesny układ sterowania oparty na sterowniku mikroprocesorowym, powiązanym programowo z komputerem sterującym procesem do nadzoru procesu produkcji mieszaniny popiołowo-wodnej.

- Poszczególne etapy produkcji mieszaniny są kontrolowane przez sieć czujników, pozwalając na maksymalną automatyzację całego procesu. Nowoczesny układ sterowania, pomimo jego zaawansowania technologicznego, pozwala na ingerencje w proces operatora w sytuacjach awaryjnych - zaznacza inżynier Kania, cytowany w magazynie PGG.

Nowoczesna i wydajna

W założeniach projektowych nowoczesna instalacja ma podać 150 ton pyłów dymnicowych na godzinę. W trakcie prowadzonych testów ruchowych instalacji osiągnięto wynik 200 ton pyłu na godzinę. Dla porównania wysłużona dotychczasowa instalacja posiada możliwość podania w okresie 1 godziny maksymalnie 50 ton pyłów dymnicowych.

Z uwagi na wysokie parametry techniczne układów wytwarzających mieszaninę (min. 150 ton/h) istnieje jednoczesna możliwość rozładunku ośmiu autocystern dostarczających odpady, uboczne produkty spalania oraz cement.

- Do przesyłania w wyrobiskach górniczych pyłów dymnicowych w postaci mieszaniny popiołowo-wodnej niezbędna jest wielokilometrowa sieć rurociągów oraz powierzchniowa infrastruktura techniczna do produkcji mieszaniny popiołowo-wodnej oraz czasowego magazynowania pyłów dymnicowych - wyjaśnia Arkadiusz Kosma, starszy inspektor w KWK Mysłowice-Wesoła, cytowany w magazynie PGG.

Stanowisko operatora stacji lokowania mieszaniny popiołowo-wodnej to jedyne stanowisko, na którym można bezpośrednio sterować procesem, jednak z uwagi na lokalizację obiektu przy szybach peryferyjnych kopalni możliwe będzie prowadzenie dodatkowego nadzoru procesu przez kadrę inżynieryjno-techniczną dzięki połączeniu z kopalnianą siecią informatyczną.

W celu przesyłu mieszaniny oraz minimalizacji kosztów do oznaczonej części zakładu kopalnia wykorzystuje nowoczesne rurociągi z tworzyw sztucznych (polietylen) pozwalające na dostarczenie mieszaniny popiołowo-wodnej do punktów oddalonych nawet o 8 km.

Nowoczesna infrastruktura do sporządzania mieszaniny korzysta ze słonych wód pochodzących z odwodnienia kopalni, tworząc tzw. obieg zamknięty.

Zobacz także: Chiny zwalniają węgiel z ceł importowych