Ta kopalnia nie zwalnia tempa i przeżyje większość śląskich zakładów

Lubelski Węgiel Bogdanka nie zawodzi. W pierwszej połowie 2021 roku miał 91,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 046,59 mln zł w porównaniu z 849,01 mln zł rok wcześniej. Atrybutem Bogdanki jest geologia, ściany mają tam wybiegi po pięć kilometrów, a pokłady są o miąższości większej niż dwa metry.

Rynek (na razie) sprzyja

Na koniec 2020 roku Bogdanka miała 19,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 25,3 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.- Chcemy produkować węgiel tak długo, jak będzie potrzebny - wskazuje Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka. W Bogdance mają w planach rozpoznanie złoża węgla semi-koksowego i koksowego, a także inwestycje w innych obszarach.- Nasz model ma opierać się na prostym założeniu, że produkujemy węgiel tak długo, jak jest to możliwe - zaznacza prezes Wasil.Bogdanka jest producentem węgla energetycznego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Jednak w następnych latach spółka chce rozpoznać i przygotować pod kątem przyszłej eksploatacji również złoża węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali. Taka dwuproduktowość zwiększy możliwości spółki na rynku.- Mówimy o węglu energetycznym, ale także o węglu semi-koksowym i rozpoznaniu obszarów w kierunku węgla koksowego - wskazuje prezes Artur Wasil. - Właśnie po to, by możliwie najdłużej prowadzić naszą działalność, z której mamy 99,9 proc. przychodów ze sprzedaży.Obecnie Bogdance sprzyja sytuacja rynkowa i zapotrzebowanie na węgiel. Ceny surowca w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) oscylują w granicach 140-150 dol/t i mocno wzrosły od ubiegłego roku. Na wzrost cen węgla wpływa między innymi wzrost zapotrzebowania na węgiel, w tym w Chinach. W górę poszły także ceny frachtu. Odbudowujące się gospodarki po pandemii, będą potrzebować energii, a zatem popyt na węgiel, szczególnie w krajach Azji, powinien być na wysokim poziomie.Bogdanka uchodzi za najlepszą polską kopalnię, która może cieszyć się z korzystnych uwarunkowań górniczo-geologicznych. Jednak, mając na względzie wydajność w innych światowych górnictwach, spółka nadal chce podnosić efektywność i konkurencyjność poprzez dywersyfikację oferowanego produktu. Temu ma służyć planowane wejście w segment węgla koksowego.Od 2026 roku Bogdanka ma zamiar wydobywać węgiel typu 34 (semi-soft). Jego roczna produkcja może wynieść około 2 mln ton. Poza tym spółka myśli także o wydobyciu węgla typu 35, który jest wpisany na listę surowców krytycznych Unii Europejskiej. Złożony został już wniosek na rozpoznanie takich złóż.Spółka zakłada także wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co umożliwi skuteczne konkurowanie z węglem, w szczególności z importu. W Bogdance zakładają wzrost udziału w przychodach z realizacji inicjatyw spoza core-bussinesu do 30 proc. w 2040 roku.Czytaj także: Amerykanie są zdeterminowani, by wydobywać u nas węgiel koksowy Skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosły w 2020 roku 1 822,1 mln zł, natomiast zysk netto 73 mln zł. Rok 2020 był trudny dla całej gospodarki, w którą uderzyła pandemia koronawirusa. Mimo tych trudności, Bogdanka zakończyła rok 2020 niezłym wynikiem.Warto też dodać, że w 2020 roku Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 606,7 mln zł. Od października 2015 roku LW Bogdanka należy do grupy Enei. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 roku. Od lat Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową i wysoki udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej.