Ta „seksowna część górnictwa” akurat węgla nie obejmuje

Wydobycie związane z miedzią, czy z litem to jest ta „seksowna” część górnictwa ze względu na oczekiwane wykorzystywanie tych metali - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Na międzynarodowym rynku spółki wydobywcze często sprzedają ostatnio projekty węglowe

- Jak spojrzymy teraz na globalne górnictwo, to spółki idą właśnie w wydobywanie miedzi czy litu. Tutaj bowiem perspektywy są bardzo optymistyczne - zaznacza Jakub Szkopek. - Niestety w ostatnich latach obserwujemy wypieranie przez czynniki ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance - kryteria dotyczące obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym) tego finansowania projektów węglowych - dodaje Jakub Szkopek.

Jednocześnie zwraca uwagę na to, że w ostatnim czasie na międzynarodowym rynku spółki wydobywcze często sprzedają projekty węglowe, nie wiążąc długofalowo z węglem większych nadziei.

- Sama energia odnawialna nie zastąpi energii z węgla, która okazała się ostatnio najbardziej stabilna - zauważa Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. - Jako strona społeczna musimy robić wszystko, żeby ratować w górnictwie co się jeszcze da - dodaje.

Realia wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego nakazują myśleć o zmianach

- W umowie społecznej dla górnictwa wyraźnie zapisaliśmy, że w razie niespodziewanych, wyjątkowych zmian na rynku węgla, czy w ogóle w sytuacji geopolitycznej, przystępujemy do renegocjacji - podkreśla Wacław Czerkawski.

- Jeżeli wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny nie jest takim punktem, który wymaga renegocjacji, to nie wiem, co się jeszcze musi stać. Choć przyznaję, że są też głosy mówiące, żeby umowę społeczną szybko notyfikować w takim kształcie, w jakim ona jest. Mnie rok 2049 nie do końca zadowala (w umowie społecznej zapisano, że do roku 2049 mamy odejść w Polsce od wydobycia węgla kamiennego energetycznego - dop.red.), choć jest to jakaś perspektywa, która daje szansę na dopracowanie do emerytury przynajmniej tym górnikom, którzy są teraz. Ale pozostaje pytanie, co będzie dalej - zastanawia się Wacław Czerkawski.

Zobacz całą naszą debatę dotyczącą problemów górnictwa. Uczestniczyli w niej: Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.