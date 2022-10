Tak drogo jeszcze nie było. Cena węgla przekroczyła symboliczną granicę

Ceny węgla w USA po raz pierwszy przekroczyły 200 dol. za tonę. Wszystko przez globalny kryzys energetyczny, którego efektem jest rosnące zainteresowanie amerykańskim paliwem.

Ceny spot (dostawa natychmaistowa) węgla z Central Appalachia wzrosły do ​​204,95 dol. – poinformowała US Energy Information Administration. To najwięcej w historii.

Węgiel pozostaje wiodącym paliwem w amerykańskich elektrowniach, a gwałtownie rosnące ceny zwiększą presję na amerykańskie gospdoarstwa, które już zmagają się z rekordowo wysokimi rachunkami za prąd. Według National Energy Assistance Directors Association około 20 milionów gospodarstw domowych w całym kraju – czyli prawie co szóste – ma zaległości w rachunkach za media.

Ceny węgla zaczęły rosnąć, gdy gospodarki na całym świecie otrząsnęły się z pandemii, zwiększając popyt na energię elektryczną szybciej niż kopalnie i producenci gazu ziemnego mogliby zwiększyć podaż dla elektrowni. Sytuacja pogorszyła się, gdy wojna na Ukrainie wstrząsnęła rynkiem energetycznym, a zapotrzebowanie elektrowni na węgiel i gaz ziemny nadal rosło przy rekordowych letnich upałach.

Jak zauważają analitycy, amerykańscy producenci węgla pracują na pełnych obrotach i mają niewielkie możliwości zwiększenia produkcji. Jednak nawet gdyby mogli to zrobić, występują problemy z łańcuchami dostaw.

Dodatkowo amerykański węgiel cieszy się dużym zainteresowaniem zagranicznych importerów, w tym takich, którzy dotychczas węla w USA nie kupowali.

