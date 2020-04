Tak kopalnie PGG radzą sobie w zakresie prewencji epidemii koronawirusa

Żeby poradzić sobie z groźbą rozprzestrzeniania się infekcji SARS-CoV-2 w zakładach górniczych węgla kamiennego we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) sztaby kryzysowe wdrożyły bardzo ostre wymogi bezpieczeństwa. Stosowane środki chronią pracowników we wszystkich bez wyjątku oddziałach PGG, ale zawsze dostosowane są do specyficznych i zmiennych warunków.