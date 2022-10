Tak kupisz węgiel w PGG

Polska Grupa Górnicza (PGG) zapewnia, że stale pracuje nad rozwojem sklepu internetowego, za pośrednictwem którego sprzedano już ponad milion ton węgla.

Sesje są codziennie po godzinie 16.00. Największy ruch odbywa się w godzinach od 15:30 do 17:00 (ponad 380 tysięcy zapytań do sklepu, ok. 140 tysięcy użytkowników w danej chwili).W tym czasie logowanie do serwisu może potrwać dłużej, a towar może zostać wyprzedany.

W momencie wystawienia produktu sprzedaż wynosi od 3 do 5 transakcji na sekundę, co powoduje sprzedaż 20 tysięcy ton węgla w 15 do 25 minut po wystawieniu.

Dlatego w PGG zalecają logować się do systemu przed sesją zakupową i w celu sprawdzenia dostępności węgla na stronie sklepu odświeżać stronę po godzinie 16:00 (jeżeli przeglądarka nie korzysta z automatycznego odświeżenia).

Nie powinno być problemów z możliwością dokupienia 2 ton węgla po wcześniejszym zakupie 3 ton miału

Obecnie kwestia zakupu węgla wywołuje spore emocje. Część klientów obawia się sytuacji, w której nie będą mogli dokupić 2 ton węgla, jeżeli wcześniej kupią 3 tony miału. Sygnalizują, że w pojedynczych przypadkach pojawiają się komunikaty o przekroczeniu rocznego limitu 5 ton, choć limit nie został przekroczony.

- Limit na 12 miesięcy w e-sklepie PGG wynosi 5 ton. Liczony jest od 11 marca, kiedy to wprowadziliśmy do sprzedaży węgiel luzem. Nie powinno być problemów z możliwością dokupienia 2 ton węgla po wcześniejszym zakupie 3 ton miału - wyjaśnia Marcin Spisak, dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej.

- Jednak mamy sygnały, że takie pojedyncze przypadki z różnych powodów u klientów miały miejsce. Miały sprzedajemy od 30 września w osobnych sesjach, czyli w poniedziałki, środy i w piątki. Wcześniej cały asortyment sprzedawany był podczas jednej sesji, we wtorki i w czwartki, z wykorzystaniem różnych algorytmów zabezpieczeń limitów. To mogło powodować tego typu incydentalne zdarzenia po wprowadzeniu zmian i sprzedaży w osobnych sesjach. Jesteśmy w trakcie analizy tych indywidualnych zdarzeń i cały czas pracujemy nad udoskonalaniem systemu - dodaje Marcin Spisak.

W trakcie sesji sprzedażowej węgiel chce kupić około 140 tysięcy klientów w jednej chwili, co przekłada się na około 400 tysięcy zapytań na sekundę

Ludzie często pytają, czy zawsze działa gwarancja koszyka i czy wystarczy włożyć towar do koszyka i skutecznie odświeżyć stronę. Z powodu ogromnego zainteresowania towarem oferowanym w e-sklepie PGG w połowie sierpnia poprawiono proces obsługi klienta tak, by działała gwarancja koszyka.

W trakcie sesji sprzedażowej węgiel chce kupić około 140 tysięcy klientów w jednej chwili, co przekłada się na około 400 tysięcy zapytań na sekundę (dla porównania przeciętny sklep internetowy ma co najwyżej 400 zapytań na sekundę). To może powodować trudniejszy dostęp do serwisu.

- Dlatego zmieniliśmy proces zakupu na system rezerwacji, gdzie po dodaniu do koszyka towar zostaje przypisany do klienta i czeka na dokończenie transakcji do godziny 23:59 tego samego dnia - wskazuje Spisak.

- Do tego czasu klienci powinni dokończyć transakcję i nacisnąć w e-sklepie PGG przycisk: "Złóż zamówienie i zapłać". Wtedy skutecznie złożyliśmy zamówienie. Co ważne, nie należy mylić tego etapu z etapem płatności, bowiem na płatność zgodnie z regulaminem sklepu klienci mają 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Ze względu na bardzo duży ruch do naszej sieci w czasie sesji zakupowych po dodaniu towaru do koszyka proponuję tylko odświeżyć stronę sklepu w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście towar jest w koszyku. Resztę procesu zakupu najlepiej jest zostawić sobie na godziny późniejsze tego samego dnia, kiedy obciążenie sklepu już jest znacznie mniejsze - wyjaśnia Spisak.

KDW to Kwalifikowani Dostawcy Węgla, z którymi PGG podpisała umowy. Każdy z KDW ma określony limit na odbiór węgla, tak by nie doszło do zjawiska tzw. magazynowania węgla w składach KDW. Dlatego mogą zdarzać się jednostkowe sytuacje, że dany KDW jest już niedostępny, bowiem w danym miesiącu wykorzystał swój limit wynikający z umowy. Ponieważ zamówienie należy zrealizować do końca dnia, klient ma czas do godziny 23:59 na wybór sposobu dostawy i odbioru węgla. Polska Grupa Górnicza będzie rozwijać sieć KDW.

W ramach udostępnionych usług jest możliwość realizacji płatności za pomocą przelewu tradycyjnego

Dotpay jest operatorem, za którego pośrednictwem realizowane są wszystkie płatności w e-sklepie PGG. Wybór metody płatności odbywa się w kasie e-sklepu, po wybraniu metody i po naciśnięciu przycisku: "Złóż zamówienie i zapłać”.

Jak wskazują w PGG, do tej pory, po wybraniu metody płatności klient nie mógł już samodzielnie zmienić sposobu płatności. Jednak w związku z sygnałami od osób, które omyłkowo wybrały niewłaściwą metodę płatności, przygotowano funkcjonalność, która umożliwi zmianę metody płatności przez operatora sklepu na wniosek klienta. Powyższą modyfikację spółka planuje udostępnić jeszcze w tym tygodniu.

Zmiana metody możliwa będzie przed dokonaniem płatności przez klienta. Realizacja płatności odbywa się już poza e-sklepem PGG według procedur Dotpay’a i PGG nie ma możliwości ingerencji w ten proces.

Spółka przypomina, że w ramach udostępnionych usług jest możliwość realizacji płatności za pomocą przelewu tradycyjnego. Wszystkie dane podane w blankiecie do przelewu muszą być zgodne z danymi wygenerowanymi w systemie sklepu, w innym przypadku Dotpay nie przyjmie takiej płatności.

Na wybór sposobu odbioru/dostawy oraz metody płatności jest czas do godziny 23:59. Dotpay jak każdy operator ciągle rozszerza listę banków w swojej ofercie. W przypadku, gdy nie ma odpowiedniego banku, klient ma możliwość wybrania przelewu tradycyjnego i dokonania tej transakcji w innym banku lub np. na Poczcie Polskiej lub w sklepach Żabki.

Po opłaceniu zamówienia na koncie klienta generuje się kod odbioru, a na jego skrzynkę mailową powinien dotrzeć e-mail z linkiem do ustalenia terminu odbioru. Taki e-mail powinien dotrzeć niezwłocznie po zamknięciu całego procesu zakupu. Jeżeli nie dociera, to powodów może być kilka, jak np. że serwer pocztowy klienta zakwalifikuje go jako tzw. spam.

System sklepu PGG wysyła po dokonanej transakcji dużą ilość e-maili w krótkim czasie, niektóre systemy pocztowe, w szczególności popularnych serwisów, mogą to potraktować jak atak i świadomie zablokować serwery pocztowe sklepu. Sytuację należy zgłosić na infolinię sprzedaży węgla, podając podczas połączenia numer swojego zamówienia. Ustalenie terminu odbioru można uzgodnić poprzez kontakt z infolinią PGG. W sklepie jest zakładka Pomoc, w której opisano rozwiązania najczęstszych problemów zgłaszanych przez klientów.

Przy zakładaniu konta należy pamiętać, że nie ma możliwości edycji danych przez klienta z poziomu jego profilu

W PGG przypominają, że e-sklep spółki przygotowany jest pod każdą dostępną na rynku przeglądarkę. Znaczący wpływ na realizację zakupu ma głównie dostęp do szybkiego połączenia internetowego, rodzaj oprogramowania antywirusowego, które dodatkowo skanuje otwierane i odświeżanie strony oraz wydajność sprzętu.

Nie można obecnie zakupić węgla przebywając za granicą. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze chodzi o bezpieczeństwo. Spółka realizuje wytyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z konfliktem na Ukrainie oraz eliminuje ruch, który może być realizowany przez boty próbujące zakłócić sprzedaż dla klientów w Polsce. Po drugie chce dać maksymalne szanse zakupu osobom mieszkającym w Polsce.

W PGG zaznaczają, że przy zakładaniu konta należy pamiętać, że nie ma możliwości edycji danych przez klienta z poziomu jego profilu. Wynika to z konieczności sprawdzenia przez operatora sklepu, czy dana osoba nie kupiła już węgla na dane konto i czy zmieniając dane nie próbuje ominąć limitów zakupowych. Dlatego należy dobrze sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają.

Aktualizacja wprowadzonych danych możliwa jest za pośrednictwem dedykowanego formularza, dostępnego na stronie e-sklepu. Formularz po wypełnieniu należy wysłać na adres e-mail sklep@pgg.pl. W przypadku, jeżeli na danym koncie zostało zrealizowane zamówienie, to takie konto, zgodnie z regulaminem, będzie mogło zostać usunięte po upływie roku od daty zakupu. Wynika to z konieczności sprawdzania przez system sklepu wykorzystania limitów rocznych. Usuniecie konta w sklepie, w przypadku gdy dokonano na nim zakupów, nie oznacza usunięcia danych klienta z systemów informatycznych PGG. W takim przypadku dane klienta pozostają w systemach informatycznych PGG przez okres wymagany w ustawie o rachunkowości.

Sklep PGG dokonuje weryfikacji danych w kilku miejscach. Po pierwsze sprawdzane są dane na profilu klienta wraz z deklaracją CEEB. I jeżeli są różnice pomiędzy danymi na profilu a deklaracją CEEB, realizacja zamówienia jest wstrzymana do wyjaśnienia tej sytuacji.

