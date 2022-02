Tak mają wyglądać dopłaty do górnictwa. Ale czy przystanie na to KE?

Po podpisaniu przez prezydenta ustawy ustanawiającej warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejnych dziesięć lat, Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) opublikowało rozporządzenie dotyczące wsparcia górnictwa.

Po ponad 5-miliardowej dopłacie w tym roku, w kolejnych latach dotacje dla PGG mają być mniejsze: od ponad 2,7 mld zł w 2023 roku i blisko 2 mld zł w 2024 roku, do ponad 1,2 mld zł w 2031 roku, czyli ostatnim, którego dotyczy znowelizowana ustawa górnicza. W ciągu dziesięciu lat łączne budżetowe wsparcie dla PGG z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych ma przekroczyć 20,7 mld zł.Węglokoks do redukcji zdolności produkcyjnych kopalni Bobrek-Piekary ma otrzymać łącznie niespełna 1,6 mld zł, a Tauron Wydobycie do redukcji w kopalniach Brzeszcze i Sobieski-Janina - łącznie 6,5 mld zł.W ocenie skutków regulacji rozporządzenia podkreślono, że "możliwość skorzystania z pomocy publicznej, która pozwoli na sukcesywne zamykanie kopalń węgla kamiennego i zapobiegnie niekontrolowanej upadłości spółek" pozwoli zachować bezpieczeństwo energetyczne i utrzymać spokój społeczny na Śląsku.Niedawno szczegóły planu pomocy publicznej dla górnictwa w rozmowie z WNP.PL skrytykował Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.- W Polskiej Grupie Górniczej, która ma zredukować wydobycie w 2022 roku o 253 tys. ton, dofinansowanie ma wynieść ponad 5 mld zł. Dla przykładu, do KWK ROW będącą jedną z najlepszych kopalń w PGG (prognozowane wydobycie w 2021 r. na poziomie 8 mln 630 tys. ton), która ma zmniejszyć w bieżącym roku produkcję tylko o 30 tys. ton, ma trafić aż 1 mld 546 mln zł.. - Z kolei dla KWK Piast, która w 2022 r. ma zwiększyć wydobycie o 150 tys. ton, wskazano dofinansowanie na poziomie ponad 454 mln zł. Gdzie tu jakaś sens, czy logika?! - podkreślił.Czytaj także: Rząd uzależnił nas od rosyjskiego węgla Wdrożenie przyjętych w nowelizacji ustawy górniczej rozwiązań wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.- Komisja Europejska może nie przystać na propozycje strony polskiej i może się nie zgodzić na dopłaty do wydobycia węgla, nie można takiego scenariusza wykluczyć - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.Czytaj także: Nie ma to jak być górnikiem. Znaczne podwyżki oraz zapewniony socjal