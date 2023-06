Tak Rosja zapewni sobie znaczny eksport węgla

Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej prognozuje, że poziom eksportu węgla z Rosji w 2023 roku pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniesie około 220 mln ton.

Na dostawy węgla z Rosji wpływ będzie miało wysokie zapotrzebowanie ze strony regionu Azji i Pacyfiku. W 2023 roku Rosja będzie starała się zwiększać eksport węgla do Chin i Azji Południowo-Wschodniej, w tym do Indii, Wietnamu i Malezji.

W ubiegłym roku, pomimo niewielkiego spadku eksportu węgla z Rosji do 221 mln ton (spadek o 2 mln rok do roku), dostawy do Chin wzrosły o 26 proc. - do poziomu 67,3 mln ton. Ponadto w maju tego roku rosyjska firma SUEK ogłosiła plany zwiększenia dostaw do Chin do 20 mln ton w 2023 roku.

Jeżeli chodzi o produkcję węgla w Rosji w 2023 roku, to zapewne utrzyma się ona na poziomie z 2022 roku i wyniesie około 440 mln ton.

W okresie od stycznia do maja 2023 roku wydobycie wyniosło 182,5 mln ton (więcej o 2,5 mln ton rok do roku).

Eksport rosyjskiego węgla mógłby być większy, jednak ogranicza go przepustowość kolei, którą eksportowany jest surowiec, szczególnie na kierunku wschodnim.

W planach rosyjskiego górnictwa jest zwiększanie wydobycia. Niektórzy wskazują, że może ono wzrosnąć do poziomu około 670 milionów ton rocznie w 2035 roku. W Unii Europejskiej węgiel pozostaje na cenzurowanym, prowadzony jest proces dekarbonizacji.

Natomiast rola węgla nie maleje, a wręcz rośnie w niektórych krajach azjatyckich. Popyt na węgiel ze strony rozwijających się gospodarek Azji będzie wypełniał lukę pozostawioną przez kraje odchodzące od węgla. W 2022 roku zanotowaliśmy rekord produkcji węgla na świecie w wysokości 8,4 mld ton. Produkcja węgla dynamicznie się zwiększa, w ciągu ostatnich dwóch lat o - bagatela - 700 mln ton.

W dzisiejszym światowym miksie energetycznym największy udział (36 proc.) przypada właśnie na węgiel kamienny i brunatny. W Polsce produkujemy około 50 mln ton węgla kamiennego przy 8,4 mld ton wydobycia na świecie. W Chinach czy w Indiach w tydzień wydobywają więcej węgla niż w Polsce przez cały rok.