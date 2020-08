Tak to się robi w kopalni Murcki-Staszic

Przykład kopalni Murcki-Staszic należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) pokazuje, że wdrażanie nowoczesnych rozwiązań przynosi wymierne efekty. Przed paroma miesiącami wprowadzono tam identyfikację radiową pracowników w oparciu o znaną między innymi z telefonów komórkowych czy kart płatniczych technologię RFID (Radio Frequency Identification).

Stale do przodu

Wskazuje przy tym, że gdyby były transpondery dla każdego pracownika oraz dysponowano by rozbudowaną infrastrukturą centralek i węzłów radiowych systemu w wyrobiskach dołowych, to w sytuacji pandemii, z którą się teraz walczy, można by bardzo precyzyjnie określić, kto z kim mógł mieć kontakt i jak rozprzestrzenił się koronawirus wśród załogi .Istnieje system będący rozszerzeniem działającego już w kopalni PGG rozwiązania o możliwość badania zagrożenia epidemiologicznego. System ten miałby działać w trybie offline, a wyniki analiz oraz gromadzenie danych byłoby zabezpieczone hasłem.Po wyjeździe załogi i zdaniu TAGa (który mógłby być zamontowany w lampie lub w innej formie) dane przekazywane byłyby radiowo poprzez antenę zbiorczą, a następnie przetwarzane z wykorzystaniem komputerowej analityki i modeli matematycznych.Tego typu rozwiązanie - wskazano w magazynie PGG - umożliwiłoby prognozowanie możliwego rozprzestrzeniania się zarażeń wśród pracowników - poprzez sprawdzanie czasu spędzonego z poszczególnymi pracownikami, korelacji pomiędzy załogą oraz miejscem przebywania.Informacje takie stanowiłyby podstawę do odpowiedniej selekcji załogi i wyodrębniania pracowników najbardziej zagrożonych zarażeniem lub takich, u których możliwość zarażenia się jest bardzo niska. Dodatkową korzyścią wynikającą z wykorzystania takiego systemu jest zabezpieczenie funkcjonowania poszczególnych zakładów, w zamian za konieczność całkowitego wstrzymywania procesów produkcyjnych.Do najważniejszych atutów technologii RFID w kopalni należą: automatyczne pozyskiwanie danych bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek akcji przez użytkowników systemu oraz obsługujących jego działania; rozpoznawanie nawet do kilkuset ludzi lub obiektów jednocześnie; odczyt odbywający się bez kontaktu wizualnego i maksymalna precyzja.Na początek radiową identyfikację pracowników wprowadzono w ścianie 3b-S, którą cechują trudne warunki eksploatacyjne. Każdy pracownik jest wyposażony w swój identyfikator, który przekazuje informacje do zabudowanych czujników w chodnikach z dokładnością do kilku metrów.Zwiększa to bezpośrednio bezpieczeństwo, bowiem wiadomo, w którym miejscu znajduje się dany pracownik. Dokładność pomiaru lokalizacji zależy od ilości urządzeń zamontowanych w ramach danego wyrobiska. W kopalni sondy radiowe w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami montowane są co 20 metrów, a to pozwala zlokalizować pracownika z dokładnością nawet do 2 metrów.Jak wskazano w magazynie PGG, system RFID działa w obie strony. Pracownik może zgłosić zagrożenie, które od razu wyświetli się na stanowisku dyspozytorskim, natomiast dyspozytor może również przesłać krótki kod komunikatu do danego pracownika.Transpondery są dodatkowo wyposażone w funkcję akcelerometru, która umożliwia wykrycie stanu bezruchu dla każdego transpondera. Dyspozytor w takim momencie może od razu zareagować.System ten pozwala zoptymalizować bezpieczeństwo załogi w zakładzie górniczym. Poza tym po wyposażeniu w nadajniki układów transportu możliwa będzie identyfikacja poszczególnych urządzeń. W kopalni Murcki-Staszic, wprowadzając technologię radiowej identyfikacji pracowników, zaczęto od niezbędnego minimum. Jednak kierownictwo kopalni dostrzega potencjał tego systemu.Oszczędności uzyskane dzięki optymalizacji procesów technologicznych, poprawa bezpieczeństwa pracy oraz ograniczenie ilości załogi niezbędnej do obsługi i nadzoru procesów technologicznych to wyzwania, którym można sprostać dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań.