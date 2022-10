Tak to się robi w kopalni Mysłowice-Wesoła

Prowadzenie procesu likwidacji ściany zawsze wiąże się z nagromadzeniem znacznej liczby czynników mogących spowodować zaburzenie tego procesu.

Poza tym mamy do czynienia z wielkogabarytowymi, ciężkimi obiektami, którymi trzeba operować w małej przestrzeni wyrobisk górniczych. W przypadku procesu likwidacji ściany, z uwagi na bezpieczeństwo, należy przygotować wyrobisko, w którym cały kompleks będzie demontowany przez jego poszerzenie oraz zabezpieczenie obszaru zawału, na przykład opinając go siatką lub kotwiąc.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) cały proces likwidacji ściany realizowany jest zawsze na podstawie przygotowanej oraz zatwierdzonej dokumentacji opisującej odpowiednio: transport, rabunek, montaż urządzeń w rejonie ściany. Likwidacja to ostatni z etapów eksploatacji ścianą wydobywczą. Ze względu na skomplikowany zakres robót i czyhające niebezpieczeństwa jest procesem wyjątkowo niebezpiecznym.

Do prac w kanale likwidacyjnym ściany podchodzą wyspecjalizowani górnicy. W kopalni Mysłowice-Wesoła, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, trudne warunki górniczo-geologiczne wymogły

zastosowanie nowego innowacyjnego dla kopalni sposobu wyzbrajania kompleksu ścianowego.

Ściana 04 zlokalizowana była w warstwie przystropowej pokładu 510 w partii Aw. Mnogość zagrożeń naturalnych występujących w partii Aw, a przede wszystkim II stopień zagrożenia tąpaniami skutkowały wystąpieniem dwóch wstrząsów wysokoenergetycznych, które uniemożliwiły wyrabianie pola rabunkowego dotychczas stosowaną metodą za pomocą kombajnu ścianowego.

W wyniku wysokoenergetycznego wstrząsu powstała konieczność otamowania wyrobisk transportowych w rejonie ściany. Otamowanie rejonu wymusiło przewietrzanie wyrobiska ścianowego za pomocą odrębnej wentylacji. Kierownictwo kopalni w uzgodnieniu z rzeczoznawcami ds. zagrożeń naturalnych podjęło decyzję o zmianie sposobu wykonania pola transportowego.

Załoga udowodniła, że w bardzo krótkim czasie potrafi dostosować się do nowych zadań i warunków

Jak zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - nowatorskie dla kopalni Mysłowice -Wesoła rozwiązanie polegało na dostosowaniu obudowy wyrobiska do warunków panujących w rejonie likwidowanej ściany, wykonaniu pola transportowego za pomocą materiałów wybuchowych oraz załadunek urobku spągoładowarką.

Dla wykonania robót transportowych zabudowano trasę podwieszonej kolejki spalinowej i przy wsparciu dwóch kolejek podwieszanych z zabudowanym zestawem wysokoobciążalnym wykonano transport sekcji obudowy zmechanizowanej w całości, prosto z pola transportowego ściany 04Aw.

- Załoga działu GG 3 udowodniła, że w bardzo krótkim czasie potrafi dostosować się do nowych zadań i warunków - mówi Adam Rozmus, dyrektor KWK Mysłowice-Wesoła, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. - Wyrabowanie i wytransportowanie 107 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej zostało wykonane bezproblemowo. Zawsze powtarzam, że załoga kopalni Mysłowice-Wesoła to elita polskiego górnictwa węgla kamiennego - dodaje Adam Rozmus.

W trakcie roku każda kopalnia prowadzi minimum dwa zbrojenia oraz dwie likwidacje ściany

W trakcie likwidacji ściany 04Aw w pierwszej kolejności przystąpiono do zabezpieczenia stropu w miejscach największego jego odsłonięcia, co pozwoliło na wyrobienie pola na odcinku dwunastu zabudowanych sekcji obudowy zmechanizowanej.

Dało to możliwość uzyskania zabezpieczonej przestrzeni roboczej dla demontażu i wytransportowania kombajnu ścianowego.

- Demontaż przenośnika PZP i wytransportowanie kombajnu ścianowego to dla oddziału GZL-1 chleb powszedni. Dla zwiększenia gabarytów ruchowych podczas transportu przy pomocy kolejki podwieszanej zdemontowano przenośnik podścianowy i zabudowano przenośnik SKAT E180 - mówi sztygar oddziałowy GZL-1 Mateusz Dyduch, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

Po wykonaniu pola transportowego ściany przystąpiono do rabowania sekcji obudowy zmechanizowanej. W ścianie zabudowanych było 107 sekcji. Przewietrzanie za pomocą lutniociągu wymusiło podejście do likwidacji poprzez nowatorski dla kopalni Mysłowice-Wesoła sposób z prowadzeniem dwóch sekcji pilotowych (kasztowych).

Jak zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, za wspomnianymi sekcjami obudowy zmechanizowanej następował samoczynny zawał części pola transportowego w miejscu wyrabowanych sekcji obudowy zmechanizowanej.

- Zastosowana metoda była czymś nowym dla mnie i moich pracowników - wskazuje Tomasz Drabek, kierownik robót górniczych Działu GG 3, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. Pomysłowość inżynierów wraz z kreatywnością naszej załogi pokazała, że wspólne podejście do wykonania zadania jest o wiele łatwiejsze.

- Doświadczenie załogi KWK Mysłowice-Wesoła jest na wysokim poziomie, co pozwala w bezpieczny i niezawodny sposób realizować cele - mówi Lucjan Borowiec, naczelny inżynier KWK Mysłowice-Wesoła.

Likwidacja ściany, podobnie jak jej zbrojenie, jest jednym z najbardziej pracochłonnych oraz najniebezpieczniejszych rodzajów pracy realizowanej pod ziemią.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, zakładając skromnie, że w trakcie roku każda kopalnia prowadzi minimum dwa zbrojenia oraz dwie likwidacje ściany, to mamy w Polskiej Grupie Górniczej do czynienia z kilkudziesięcioma przypadkami sytuacji, w których niezwykle istotny jest sposób przeprowadzenia tego procesu. Zarówno dla zminimalizowania zagrożeń, jak i zwiększania szans na sukces całej operacji. Górnicy z kopalni Mysłowice-Wesoła pokazali swój sposób, a czas pokaże, czy będzie on wykorzystywany w innych oddziałach Polskiej Grupy Górniczej.