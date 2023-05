Tak to się robi w kopalni Mysłowice-Wesoła

Kopalnia Mysłowice-Wesoła, znajdująca się w strukturach Polskiej Grupy Górniczej (PGG), należy do oddziałów o wysokim poziomie zagrożenia pożarowego.

Wynika to z powodu prowadzonej eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do III i IV grupy samozapalności (węgli o średniej i dużej skłonności do samozapalenia) oraz eksploatacji grubych pokładów na warstwy.

Żeby zminimalizować ryzyko, w kopalni podejmuje się szereg przedsięwzięć umożliwiających wykrywanie wczesnego stadium pożarów.

Podstawowymi metodami zwalczania przedmiotowego zagrożenia są pomiary oparte na kontroli parametrów przepływającego powietrza przez wyrobiska dołowe oraz stosowanie kamer termowizyjnych (do wykrywania wzrostów temperatury).

Natomiast w zrobach oraz w otamowanych przestrzeniach monitoring polega na badaniu prób gazów pobieranych na stacjach pomiarowych.

Należy tu dodać, że przyczyną powstawania tzw. pożarów endogenicznych jest samozapalenie węgla, czyli powstanie ognia bez zetknięcia się materiału palnego z płomieniem. Pożary endogeniczne w kopalniach węgla są następstwem utleniania się węgla w sprzyjających warunkach. Z kolei pożary egzogeniczne powstają najczęściej wskutek wadliwej instalacji i eksploatacji maszyn i urządzeń. Pożary egzogeniczne mogą powstać w każdej kopalni i w zasadzie w każdym jej miejscu.

Dotychczasowe metody wykrywania zagrożenia pożarowego nie gwarantują szybkiej i precyzyjnej lokalizacji ewentualnego zagrzania lub źródła pożaru

Niestety dotychczasowe metody wykrywania zagrożenia pożarowego nie gwarantują szybkiej i precyzyjnej lokalizacji ewentualnego zagrzania lub źródła pożaru. Dzieje się tak dlatego, że dotychczas stosowane metody monitoringu pozwalają na wykonywanie pomiarów na ograniczonej przestrzeni oraz w wyznaczonych miejscach (np. zastosowanie kamer termowizyjnych).

O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie pomiarów temperatury w sposób ciągły. Kolejny raz ten problem pojawił się, kiedy na etapie projektowania udostępnienia w kopalni Mysłowice-Wesoła pokładu 510 w partii A zachód założono częściowe wykorzystanie wykonanych wyrobisk w pokładzie 501, co pozwalało na szybsze rozcięcie parceli ściany 530 w pokładzie 510 w partii A zachód.

W trakcie drążenia wyrobisk przygotowawczych dla ściany 530 w celu likwidacji potencjalnego zagrożenia pożarowego zrezygnowano z wykorzystania istniejącego chodnika odstawczego zachodniego i wykonano chodnik odstawczy zachodni bis (o długości około 180 m).

Wyrobisko na początkowym wybiegu drążone było w pokładzie 501, następnie w pokładzie 510 o miąższości około 10 m, w otoczeniu rozległego kompleksu zrobowego pokładu 501. W trakcie drążenia chodnika odstawczego zachodniego bis - zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - występowały trudne warunki górniczo-geologiczne wpływające na migrację powietrza pomiędzy pokładem 501 i 510, co skutkowało utrzymującym się podwyższonym poziomem zagrożenia pożarowego w omawianym rejonie.



Stąd też, po wykonaniu szeregu prac profilaktycznych w rejonie chodnika odstawczo zachodniego bis, zadecydowano o zastosowaniu systemu pozwalającego na pomiar temperatury w sposób ciągły.

- Kopalnia w celu zintensyfikowania prowadzonej profilaktyki pożarowej zastosowała górniczy światłowodowy system pomiaru temperatury jako dodatkowy element kontroli stanu zagrożenia w rejonie ściany 530. Do realizacji zadania zastosowano górniczy światłowodowy system pomiaru temperatury (GŚPT) firmy DMP System wykorzystujący zjawiska zmiany prędkości światła w światłowodzie w zależności od temperatury - tłumaczy Grzegorz Garlej, kierownik Działu Wentylacji, główny inżynier wentylacji kopalni Mysłowice-Wesoła, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

W wyrobiskach o łącznej długości około 1200 metrów rozwinięto i zabudowano kabel sensoryczny światłowodowy o długości około 2500 metrów

- Przedmiotowy system pozwala między innymi na wykrywanie zmian temperatur na wyznaczonym obszarze umożliwiające szybkie zlokalizowanie miejsc procesu samozagrzewania, a co za tym idzie, zminimalizowanie ryzyka powstania zagrożenia pożarowego - wskazuje Grzegorz Garlej. - Umożliwia również wspomaganie kadry kierowniczej, inżynieryjnej oraz osób dozoru ruchu działu wentylacji w zakresie monitoringu i kontroli zagrożenia pożarowego, a tym samym szybsze podejmowanie decyzji, co do zastosowania adekwatnej profilaktyki - dodaje.

W grudniu 2022 roku w rejonie ściany 530 w pokładzie 510 w partii A zachód pracownicy firmy zewnętrznej DMP System oraz Działu Wentylacji kopalni rozpoczęli prace związane z montażem jednostki centralnej w pochylni 511 oraz zabudową kabla sensorycznego światłowodowego do wcześniej przygotowanych wsadów rurowych (chodnik taśmowy badawczy bis, chodnik odstawczy zachodni bis oraz pochylnia 530).

- W wyrobiskach o łącznej długości około 1200 metrów rozwinięto i zabudowano kabel sensoryczny światłowodowy o długości około 2500 metrów - wyjaśnia Dariusz Chyra, nadsztygar wentylacji KWK Mysłowice-Wesoła, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. - W wyrobiskach konturujących parcelę ściany 530 wykonano 66 otworów o długości od 2 do 4 m w zależności od miejsca wykonywania wiercenia. Otwory wiercone były do płotu węglowego (5 m), do zrobów pokładu 501 oraz do zaizolowanych wyrobisk w pokładzie 501. Pracownicy kopalni po analizie wyrobisk w pokładzie 501 dostosowali długość otworów, ich średnicę i kierunek do bieżących potrzeb tak, aby jak najdokładniej zabezpieczyć wytypowane wyrobiska przed zagrożeniem pożarowym - zaznacza.

Do obsadzania otworów zastosowano standardowe rury stalowe o średnicach 50, 108 oraz 159. W rurach o średnicach 108 i 159 wykorzystano zaślepki z wyjściami hydrantowymi oraz specjalnymi wycięciami wykonanymi na umiejscowienie kabla sensorycznego i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem tak, by możliwe było wykonywanie pomiarów stężeń gazów oraz podawanie mediów, tj.: wody, środków antypirogenicznych lub gazów inertnych.

Rury o średnicy 50 zostały zaprojektowane na dwa wloty, tj.: pierwszy do obsadzenia kabla sensorycznego zaślepionego korkiem gumowym zaproponowanym przez firmę DMP System oraz drugi boczny - technologiczny. Firma DMP System do monitoring i analizy wyników zaproponowała program komputerowy Charon. Po skonfigurowaniu cech odległościowych program wskazuje dokładną strefę, miejsce, temperaturę (maksymalną, minimalną, średnią), a także pokazuje historię pomiarów, z której można odczytać tendencję wzrostu temperatury w danym punkcie pomiarowym.

Program inicjuje ostrzeżenia i alarmy, a te z kolei w pierwszej kolejności wyświetlane są na ekranie komputera zarówno akustycznie, jak i wizualnie, podświetlając daną cechę z podwyższoną temperaturą. Alarmy przekazywane są za pomocą SMS-ów na telefony komórkowe oraz w postaci