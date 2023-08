Tak to się robi w PGG

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) przygotowano koncepcję „Odzysku ciepła z wód odwodnienia dla kopalń Halemba, Rydułtowy i Ziemowit” uwzględniającą specyfikę tych oddziałów.

Efektywność energetyczna, czyli oszczędzanie energii, to nie tylko sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu produkcji energii, ale też realne źródło oszczędności.

Obecne spektrum możliwych do podjęcia działań zmierzających do wzrostu efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie.

Stąd rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną wzbudzają coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców.

W związku z wielokrotnymi zmianami taryf ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki występuje wysoki wzrost energii cieplnej, a tym samym rosną koszty wpływające na wydobycie węgla.

Skala podwyżek w 2022 roku to od 30 do 90 proc. w stosunku do 2021 roku. Należy również spodziewać się, że w bieżącym roku wystąpią kolejne zmiany taryf, a tym samym wzrosty cen energii cieplnej. Żeby złagodzić skutki tych podwyżek, należy wykonać działania mające na celu ograniczenia zużycia energii w kopalniach i zakładach należących do Polskiej Grupy Górniczej.

Nowe technologie w dostawach energii cieplej ze szczególnym uwzględnieniem odzysku ciepła z wód odwodnienia

Stąd istotne będzie wdrażanie nowych technologii w zakresie dostaw energii cieplej ze szczególnym uwzględnieniem odzysku ciepła z wód odwodnienia z wykorzystaniem pomp ciepła.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, wynika to z dużych objętości ciepłych wód kopalnianych, które codziennie wypompowywane są na powierzchnię. Mimo stosunkowo dużych ilości energii geotermalnej zawartej w tych wodach, wciąż jeszcze zasoby te są rzadko wykorzystywane.

Ogromny potencjał tkwi w wykorzystaniu wód kopalnianych jako dolnych źródeł dla pomp ciepła. Dzięki istniejącym szybom, którymi wody te są wypompowywane, koszty instalacji geotermalnych stają się niższe, bowiem odliczyć można koszty wiercenia nowych otworów wiertniczych i pompowania wód na powierzchnię.

- Pracownicy naszego Biura przygotowali koncepcję „Odzysku ciepła z wód odwodnienia dla kopalń Halemba, Rydułtowy i Ziemowit” uwzględniającą specyfikę tych oddziałów - mówi Rafał Gąsior, dyrektor Biura Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

Dzięki zastosowaniu tych technologii zapotrzebowanie na energię cieplną u dostawców zewnętrznych w tych kopalniach spadnie od 20 do 30 procent.

Odzysk ciepła z ujęć podziemnych odwodnienia będzie odbywał się poprzez odebranie ciepła z przepływającej wody w układzie pośrednim poprzez wymienniki ciepła, z których następnie ciepło zostanie pobrane przez pompy ciepła.

Układem dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła będzie przepływająca woda, która może być wykorzystana do wytworzenia ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Odzysk ciepła będzie się odbywał pośrednio, poprzez wymienniki z uwagi na brak ingerencji w układ.

Jak zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, po zaprojektowaniu układu automatyki i sterowania układ będzie bezobsługowy, z możliwością monitoringu pracy on-line. Układ automatyki i sterowania będzie zapewniał następujące informacje: ilość pracujących pomp ciepła, aktualną moc odbieraną w układzie, ilość ciepła przekazywaną do układu ciepłowniczego, zużycie energii elektrycznej, alarmy dotyczące układu pracy.

Efekt pracy tego układu będzie ściśle uzależniony od temperatury wody i ilości pobieranej z niej energii, doboru pomp ciepła.

W PGG zużycie energii cieplnej za 2021 rok wyniosło ponad 1,3 mln GJ

Elementem istotnym dla funkcjonowania układu będzie zapewnienie ciągłego przepływu na minimalnym wymaganym poziomie (brak przepływu spowoduje zatrzymanie pracy pomp ciepła, a tym samym wytwarzanie ciepła). Węzeł cieplny będzie pracował w układzie kaskad sterowanych indywidualnie poprzez pompy ciepła master. Zapewni to efektywną i wysokowydajną pracę układu z możliwością modulacji mocy grzewczej.

Grupa specjalistów z kopalń Halemba i Rydułtowy 11 maja miała okazję zapoznać się z podobnym systemem, który od siedmiu lat funkcjonuje w Zakładzie Górniczym Sobieski spółki Tauron Wydobycie.

- Wymiana doświadczeń w trakcie wyjazdu studyjnego pozwoliła poznać istniejącą instalację odzysku ciepła z wód odwodnienia, której koszt w tym zakładzie zwrócił się już pięciokrotnie - mówi Bogdan Dubaj z Biura Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

- W PGG zużycie energii cieplnej za 2021 rok wyniosło ponad 1,3 mln GJ. Nic więc dziwnego, że poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami, do których nasza spółka przywiązuje wielką wagę - dodaje Bogdan Dubaj.