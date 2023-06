Kryzys na rynku energetycznym uświadomił to, że energia jest cennym zasobem. Przedsiębiorcy szukają zatem sposobów, by oszczędzać energię.

Z inicjatywy Biura Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej Centrali Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w oddziałach i zakładach należących do spółki rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę działania w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej.

Szacuje się, że już pierwsze przedsięwzięcia w tym zakresie przyniosły ponad 9 mln zł oszczędności, gdyż w 2022 roku za - oszczędzono 95 615 JG energii cieplnej w stosunku do 2021 roku, co przy średniej cenie 95 zł za 1 GJ daje taką kwotę.

A to, jak podkreślają w PGG, dopiero początek.

Dostawcami energii cieplnej na potrzeby Polskiej Grupy Górniczej są: Ciepłownia Rydułtowy, Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat, dwie spółki Węglokoksu Energia oraz Dalkia Polska Energia.

Choć Polska Grupa Górnicza sama jest producentem surowca energetycznego, to ją również dotykają rosnące ceny na rynku energii, które w znaczącym stopniu wpływają na koszty wydobycia węgla.

W ostatnim kwartale minionego roku w każdej kopalni oraz zakładzie PGG powołano zespoły, które dokonały analizy zużycia energii cieplnej

W Polskiej Grupie Górniczej kwoty te liczone są w milionach złotych, a tylko w ciągu ostatniego roku wzrosły one o niemal 100 procent. Dlatego też zarządzenie prezesa spółki zobowiązuje wszystkich do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii cieplnej o co najmniej 15 proc..

W przypadku ograniczenia zużycia energii cieplnej w kopalniach/zakładach Polskiej Grupy Górniczej o 15 proc. przy założeniu średniej ceny za 1 GJ na poziomie 95 zł można zaoszczędzić ok. 19 mln zł.

Jak zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, w ostatnim kwartale minionego roku w każdej kopalni oraz zakładzie PGG powołano zespoły, które dokonały analizy zużycia energii cieplnej i opracowały plan redukcji zapotrzebowania na tę energię i na bieżąco prowadzą comiesięczny monitoring jej zużycia. Te administracyjne działania zaczynają przynosić całkiem spore oszczędności.

W ramach pracy wszystkich zespołów dokonano podziału poszczególnych obiektów na: obiekty A, w których nie ma możliwości zmniejszenia zużycia energii cieplnej z uwagi na działalność produkcyjną; na obiekty B, w których jest możliwe zmniejszenie zużycie energii cieplnej bez wpływu na wydobycie; a także na obiekty C, w których możliwe jest ograniczenie zużycia energii cieplnej do niezbędnego minimum.

We wszystkich kopalniach i zakładach wdrożono szereg rozwiązań szczegółowych. W przypadku poszczególnych ruchów i zakładów górniczych spółki, każdy z nich ma inne zużycie wyjściowe, inne możliwości, zadania produkcyjne i nieporównywalne zatrudnienie. Nie można zatem przykładowo porównywać chociażby Zakładu Informatyki i Telekomunikacji z kopalnią Mysłowice-Wesoła. Istotnym jest, że wystarczyły proste działania i już jest efekt zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny. Konsekwencja w działaniu ma sprawić, że nie będzie to osiągnięcie jednorazowe, a stały proces.

Niezbędny jest comiesięczny monitoring zużycia energii cieplnej oraz kontrola planowanych działań krótkofalowych oraz długofalowych

- Pierwszym sukcesem jest "Analiza zużycia energii cieplnej" w oddziałach i zakładach specjalistycznych, która pozwoliła nam zaoszczędzić ponad 9 milionów złotych - zaznacza Bogdan Dubaj, zajmujący się w Biurze Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej efektywnością ograniczenia energii cieplnej, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. - Było to możliwe między innymi dzięki zmniejszeniu zużycia energii cieplnej w 408 obiektach oraz wyłączeniu z ogrzewania 2 obiektów. Teraz niezbędny jest comiesięczny monitoring zużycia energii cieplnej oraz kontrola planowanych działań krótkofalowych oraz długofalowych - podkreśla Bogdan Dubaj.

Oszczędne i efektywne korzystanie z energii jest promowane na całym świecie jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko, w którym żyjemy, a racjonalne wykorzystanie energii jest podstawą funkcjonowania gospodarki. Sytuacja panująca na rynku energetycznym w bezpośredni sposób przekłada się na funkcjonowanie firm, które starają się optymalizować koszty użytkowania obiektów.

Jak ocenia Rafał Gąsior, dyrektor Biura Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej, sama zmiana przyzwyczajeń w używaniu energii pozwala ograniczyć jej koszty od 5 proc. do 15 proc. Oddziały i zakłady PGG już pokazały, że jest to możliwe. Jednak o wiele większe oszczędności przyniesie wdrażanie nowych technologii w zakresie dostaw energii cieplnej ze szczególnym uwzględnieniem odzysku ciepła z wód odwodnienia z wykorzystaniem pomp ciepła.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.