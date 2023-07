W kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) użytkowanych jest 220 tysięcy maszyn i urządzeń, istotnych dla procesu produkcji. Ich wartość to około 2,5 miliarda złotych.

Do tego dochodzą pozostałe środki trwałe takie jak biurka, czy czajniki elektryczne w pomieszczeniach administracyjnych.

To już ponad 300 tysięcy różnego rodzaju przedmiotów.

Dzięki centralnemu zarządzaniu oraz wsparciu informatycznemu przy identyfikacji środków produkcji, na który składają się specjalne znaczniki (tagi), terminale mobilne i dedykowane programy informatyczne, nic się nie zgubi.

- Nawet jeśliby cokolwiek zaginęło, to będziemy dokładnie wiedzieli co się nam zgubiło - zaznacza dyrektor Biura Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym Jan Zdziebko, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej. - Przed powstaniem Polskiej Grupy Górniczej w 2016 roku różnica majątku spisana w księgach ze stanem faktycznym wynosiła nawet 16 procent. Baza danych opierała się bowiem wyłącznie na podstawie numeru inwentarzowego i wiedzy kontrolujących. Dlatego w PGG postanowiliśmy zrobić z tym porządek. I tak oto został wprowadzony system "aktywnego zarządzania majątkiem produkcyjnym z wykorzystaniem transponderów pasywnych". Margines błędu to teraz niespełna 1 procent - dodaje Jan Zdziebko.

I wskazuje, że transporter pasywny to znacznik RFID (Radio Frequency Identyfication) potocznie zwany "tagiem", który pracuje w paśmie 13,56 MHz. To taki chip, jak w karcie bankomatowej, wtopiony w plastik. Istotne, że nie ma on zasilania elektrycznego, dopiero gdy pojawia się w polu magnetycznym - podobnie jak karta w bankomacie - można odczytać dane, które ma zapisane.

Majątek PGG został podzielony na pięć kategorii, w zależności od znaczenia, jakie mają w procesie produkcji

- To element elektroniczny, który w pamięci wewnętrznej posiada unikatowy identyfikator. Służy nam do skojarzenia z numerem inwentarzowym zapisanym w naszych bazach systemowych ERP. Odczyt zapisanego w nim numeru jest realizowany bezprzewodowo za pośrednictwem pola elektromagnetycznego generowanego poprzez antenę lancy współpracującą bądź wbudowaną w specjalny terminal mobilny - tłumaczy kierownik Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji Leszek Doległo, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

Majątek spółki został podzielony na pięć kategorii, w zależności od znaczenia jakie mają w procesie produkcji: krytyczne, strategiczne, kluczowe, znaczące i pozostałe. Został "otagowany" w 70 procentach.

Obecnie błędy mogą pojawiać się na poziomie 1 procenta. Wprowadzanie systemu wiązało się z dość żmudną i trudną praca, bowiem konieczne było oznaczenie maszyn i urządzeń, które były w użyciu. Proces zakończył się w połowie 2021 roku. Teraz jest prościej, gdyż PGG stawia wymóg w postępowaniach przetargowych, aby to producent czy dostawca urządzenia, bądź maszyny ją "otagował".

Od momentu, kiedy dane urządzenie trafi do kopalni, mają je już w systemie

- W zasadzie już od momentu, kiedy dane urządzenie trafi do kopalni, mamy je już w systemie. Inwentaryzacja jest prowadzona w sposób ciągły - zaznacza Jan Zdziebko. - Odczyty za pomocą terminali mobilnych prowadzą w każdym miesiącu pracownicy gospodarki środkami produkcji oraz właściciele majątku, którzy posiadają majątek na stanie. Liczba odczytów na terminalach mobilnych jest cyklicznie monitorowana. To nawet 11 tysięcy odczytów w miesiącu. Miesięcznie identyfikowane jest nawet do 10 procent majątku, podczas gdy kiedyś takie kontrole odbywały się jedynie raz w roku. Na bazie terminali mobilnych uruchomiliśmy też funkcję, która pozwala na bieżące zmiany w bazach informacji - dodaje Jan Zdziebko.

Wszelkie dane dotyczące maszyn i urządzeń są zapisane w programie "Gospodarka Środkami Produkcji" (TGŚP). Znajduje się tam baza informacji o rzeczach przyjmowanych na stan, zmianach lokalizacji, kosztach modernizacji i remontów, likwidacji sprzętu. W terminalach mobilnych zainstalowany jest natomiast program Elmuro, który eksportuje dane z tagów do tego modułu na komputery stacjonarne poprzez terminale mobilne . Wsparcie systemowe w tym zakresie uzupełnia moduł zarządzania zadaniami (TMZZ2) oraz hurtownia danych (BO). Jeżeli urządzenia w kopalni zmieniają lokalizację, jest to rejestrowane w systemach.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.