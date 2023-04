Tak w PGG wzmacniają kompetencje kierownictwa

Departament Wsparcia HR uruchomił w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) w marcu projekt skierowany do osób kierownictwa pod nazwą Akademia Zarządzania PGG.

Jak wskazuje spółka, warsztaty są realizowane jako odpowiedź na badanie potrzeb szkoleniowych. Pierwsze warsztaty w tym zakresie - przypominają w Polskiej Grupie Górniczej - były planowane już na rok 2020, ale niestety ich uruchomienie przerwała pandemia koronawirusa. Teraz powrócono do jej realizacji.

Do udziału w pierwszej edycji cyklu szkoleniowego zostało zaproszonych ponad 70 osób, które odpowiadają za kluczowe procesy w oddziałach PGG. Każde szkolenie planowane w ramach Akademii Zarządzania PGG obejmuje dwudniowe warsztaty kształtujące umiejętności budowania pracy zespołowej oraz dwa szkolenia warsztatowe skoncentrowane wokół tematu efektywności menedżerskiej i komunikacji.

Warsztaty są realizowane przez spółkę szkoleniową Synercom, poprzez trening i metody aktywnego uczenia się. Dzięki temu uczestnicy mają okazję uczyć się najskuteczniej - poprzez eksperymentowanie i doświadczenie oraz własne refleksje w odniesieniu do ich macierzystego środowiska pracy zawodowej.

Autorem koncepcji Akademii Zarządzania PGG jest dyrektor Departamentu Wsparcia HR, a

jednocześnie trener i szkoleniowiec Andrzej Sączek. Wskazuje on, że szkolenia skrojone są w taki sposób, żeby budowały wysokie zaangażowanie uczestników, pobudzały do działania i gwarantowały optymalną dynamikę do pracy w grupach.

- Jesteśmy dumni z uruchomienia tego projektu, który przecież czekał na pracowników tak długo - mówi Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej.

- Cieszymy się z tak pozytywnego przyjęcia go przez uczestników. Obiecujemy utrzymać to nasze zaangażowanie i dynamikę warsztatową podczas wszystkich szkoleń, a wszystkim osobom doskonalącym kompetencje w ramach projektu Akademia Zarządzania PGG oraz innych projektów, które przed nami, życzymy powodzenia we wdrażaniu nowych umiejętności - zaznacza Andrzej Sączek.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.