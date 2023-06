Tak źle z węglem nie było od dwóch lat

Ceny węgla energetycznego na rynku azjatyckim spadły do ​​najniższego poziomu od dwóch lat. Wpływ na to ma zmniejszony popyt na węgiel w Europie oraz spadające ceny skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Analitycy spodziewają się, że morski import węgla energetycznego do Europy spadnie w czerwcu do najniższego poziomu od dwóch lat i wyniesie 4,38 mln ton.

Tacy producenci węgla jak Republika Południowej Afryki (RPA) i Stany Zjednoczone spadek sprzedaży na rynku europejskim zrekompensują wzrostem sprzedaży w Azji.

Zapasy węgla w terminalu ARA pod koniec maja 2023 r. wzrosły o 448 tys. ton do 6,77 mln ton, co stanowi najwyższy poziom od 4 września 2022 r.

Jak podaje Agencja Reutera, główne gatunki węgla energetycznego największych eksporterów, czyli Indonezji i Australii, w zeszłym tygodniu kontynuowały spadki cen.

Indonezyjski węgiel o wartości energetycznej 4200 kilokalorii na kg (kcal/kg), według oceny agencji Argus zajmującej się raportowaniem cen towarów, spadł do poziomu 52,40 dolarów za tonę. To najniższa wartość od kwietnia 2021 r.

Duże spadki cen węgla energetycznego z Australii oraz Indonezji

Australijski węgiel o wartości energetycznej 5500 kcal/kg (gatunek kupowany głównie przez Chiny i Indie) potaniał w zeszłym tygodniu do poziomu 84,17 dolarów za tonę, co oznacza spadek o 70 proc. z rekordowego poziomu 280,20 dolarów w marcu 2022 r. Oznacza to najniższy poziom cen od lipca 2021 r.

Analitycy grupy globalCOAL wskazują, że australijski węgiel energetyczny, który jest kupowany głównie przez Japonię, Koreę Południową i Tajwan, potaniał w poniedziałek, 19 czerwca 2023 r., do poziomu 118 dolarów za tonę i obecnie jest notowany na poziomie około jednej czwartej swoich rekordowych Cen.

Reuters zauważa, że gatunkiem węgla energetycznego, który odnotował największy spadek cen, jest australijski wysokokaloryczny węgiel, który jest najbardziej narażony na konkurencję ze strony LNG w Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie.

Agencja zauważa, że Europa ma również wpływ na ceny węgla energetycznego dostarczanego drogą morską w Azji, ponieważ popyt w Europie spada, co z kolei powoduje, że tacy dostawcy jak RPA kierują swoją sprzedaż do Azji.

Mocno spada sprzedaż węgla energetycznego w Europie

Oczekuje się, że morski import węgla energetycznego do Europy spadnie w czerwcu do najniższego poziomu od dwóch lat, a firma analityczna Kpler prognozuje import w wysokości 4,38 mln ton metrycznych.

Zdaniem Agencji Reutera liczba ta może wzrosnąć, ponieważ więcej ładunków zostanie dostarczonych przed końcem miesiąca. W ocenie Agencji pewne jest jednak to, że czerwcowy import będzie niższy niż w maju, kiedy wyniósł 5,29 mln ton, i może być mniejszy niż połowa zimowego szczytu, wynoszącego 8,89 mln ton w grudniu 2022 r.

Republika Południowej Afryki dostarczyła w grudniu do Europy 1,53 miliona ton węgla, a zgodnie z danymi Kplera w czerwcu liczba ta może spaść do około 535 tys. ton.

Szacuje się, że kraje Azji w czerwcu mogą sprowadzić z RPA prawie 4 miliony ton metrycznych węgla w porównaniu z 2,28 milionami, które zaimportowano w grudniu.

Podobna dynamika dotyczy węgla w USA. Europa jest na dobrej drodze do importu 432,8 tys. ton metrycznych w czerwcu w porównaniu z 909 tys. ton w grudniu.

Oczekuje się, że azjatycki import amerykańskiego węgla wyniesie w czerwcu 2,06 mln ton w porównaniu z 581,7 tys. tonami w grudniu.

Kpler oczekuje, że całkowity import morskiego węgla energetycznego do Azji wyniesie w czerwcu 76,49 mln ton w porównaniu z 80,01 mln ton w maju.

Reuters ocenia, że ceny LNG mogą rosnąć wraz z nadejściem szczytowego letniego popytu, ale ulga, jaką może to przynieść cenom węgla, może być ograniczona przez ciągłe naciski dostawców z basenu atlantyckiego na sprzedaż na rynkach azjatyckich.

W Europie rosną zapasy i spada cena węgla energetycznego

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) informowała, że zapasy węgla w terminalu ARA pod koniec maja 2023 r. wzrosły o 448 tys. ton do 6,77 mln ton, co stanowi najwyższy poziom od 4 września 2022 r.

Według obliczeń platformy Argus wystarczy to na pokrycie 170 dni pracy elektrowni w Niemczech w oparciu o kwietniową produkcję. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 96 dni, co wskazuje na stłumiony popyt na dostawy spot ze strony użytkowników sektora energetycznego.

Powodem stale rosnącego poziomu zapasów była spadająca produkcja energii z węgla, która w połączeniu ze spadkiem cen gazu ziemnego w Europie wywierała coraz większą presję na ceny węgla w dostawach do europejskich portów ARA, które pod koniec miesiąca znalazły się blisko granicy 100 dolarów za tonę.