Taka regeneracja w kopalni JSW naprawdę się opłaca

W kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zainwestowano w nową komorę regeneracji materiałów.

Odzyskiwana w nowej komorze regeneracji materiałów, znajdującej się w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), stal, która miała zostać zezłomowana - zostaje ponownie wykorzystana.

Zaawansowana technologicznie maszyna podczas jednej doby umożliwia zregenerowanie około 420 metrów bieżących obudowy chodnikowej o łącznej masie 13 440 kg.

Nowa komora regeneracji materiałów pochodzących z odzysku powstała na poziomie 1000 w miejscu byłego osadnika.



- Dostosowanie tego miejsca do nowych zastosowań zrealizowaliśmy systemem gospodarczym, wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników kopalni - mówi o nowej komorze regeneracji materiałów, znajdującej się w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Marcin Mikołajczyk, dyrektor techniczny KWK Pniówek.

Inwestycję rozpoczęto w październiku 2022 roku. W pierwszym etapie wyburzono mury oraz usunięto infrastrukturę starego osadnika. Następnie wykonano kanał rząpia dla giętarko-prostowarki, dzięki któremu możliwe jest wykonanie prac konserwacyjnych oraz wymiana elementów zabezpieczających urządzenie przed przeciążeniem.

Komora na całej długości została oświetlona, wybiałkowana, a posadzkę pokryto wylewką betonową

Oparciem dla maszyny jest zbrojona, betonowa płyta. Cała 80-metrowa komora regeneracji została wzmocniona podciągiem stalowym, a odcinek 15 metrów pokryto betonem natryskowym. Komora na całej długości została oświetlona, wybiałkowana, a posadzkę pokryto wylewką betonową.

Dopełnieniem całości była zabudowa systemu transportu opartego o ciągnik manewrowy z wciągarkami hydraulicznymi. Po zamontowaniu giętarko-prostowarki ODP-6 oraz stołów warsztatowych w kwietniu 2023 roku przeprowadzono próby ruchowe i niezbędne odbiory z udziałem producenta maszyny, które zakończyły się pozytywnie. Od tego czasu komora regeneracji materiałów rozpoczęła pracę.

- ­Giętarko-prostowarka ODP-6 to zaawansowana technologicznie maszyna. Prostowanie elementów obudowy odbywa się poprzez walcowanie, co przywraca im niemalże idealny kształt - wyjaśnia Sebastian Derbis, kierownik robót górniczych pod ziemią w KWK Pniówek. - Tak dobry efekt końcowy regeneracji nie był osiągalny w innych dotychczasowo stosowanych maszynach. Wysoka jakość parametrów wytrzymałościowych uzyskiwanych prostek obudowy stalowej została potwierdzona badaniami Instytutu Badawczego GIG. To w kopalni Pniówek nowa jakość w procesie prostowania obudowy - dodaje Sebastian Derbis.

Obecnie praca w komorze odbywa się w systemie trzyzmianowym

Obecnie praca w komorze odbywa się w systemie trzyzmianowym. Każda zmiana jest w stanie dokonać regeneracji 40 elementów obudowy o profilu V32 i długości 3,5 metra, co pozwala na zregenerowanie 420 metrów bieżących obudowy na dobę. Masa jednego metra bieżącego obudowy o profilu V32 wynosi 32 kg, tak więc łączna masa regenerowanej w ciągu doby obudowy wynosi 13 440 kg.

Cena zakupu 1 m.b. nowej obudowy przy obecnym poziomie cen wynosi 131,84 zł netto, a cena złomu sprzedawanego przez kopalnię do huty wynosi 1,28 zł netto/kg. Tak więc z 1 m.b. sprzedanej obudowy złomowej kopalnia przy odsprzedaży złomu odzyskuje 40,96 zł netto.

Porównując skalę opłacalności sprzedaży obudowy złomowej do jej regeneracji przy poziomie odzysku 420 m.b. / dobę kopalnia zyskuje 38 169,60 zł oszczędności na dobę, bez uwzględnienia kosztów pracy. Po uwzględnieniu kosztów pracy kopalnia zyskuje 30 690,60 zł oszczędności na dobę, nie ograniczając dodatkowo przepustowości i pracy szybu. Przy tych założeniach czas zwrotu kosztów zakupu nowatorskiej maszyny nastąpi już po 6 miesiącach użytkowania.

Prace transportowe oraz załadunkowo-rozładunkowe prowadzone są przy użyciu ciągnika manewrowego ­wyposażonego w hydrauliczne urządzenia dźwignicowe

- W nowej komorze nie tylko prostuje się obudowę. Tutaj zajmujemy się także regeneracją strzemion do łączenia obudowy ŁKWH V29 i V32, łączników SD V29 i V32, rozpór do obudowy, zawiesi do tras kolejek podwieszanych, konstrukcji, krążników przenośników taśmowych i wielu innych drobnych elementów - mówi Mariusz Bujok, sztygar zmianowy z oddziału regeneracji materiałów i obudowy. - Mając na uwadze osiągnięcie jak największej efektywności prac prowadzonych w komorze regeneracji materiałów wszystkie stanowiska pracy zostały wyposażone w zakrętak pneumatyczny, a prace transportowe oraz załadunkowo-rozładunkowe prowadzone są przy użyciu ciągnika manewrowego ­wyposażonego w hydrauliczne urządzenia dźwignicowe - dodaje.

Kopalnia Pniówek poprzez szczegółowo przemyślaną inwestycję w technologicznie innowacyjną i kompleksowo wyposażoną komorę regeneracji obudowy chodnikowej w wyrobiskach dołowych, stała się liderem wśród zakładów górniczych na krajowym rynku. Obecnie komora regeneracji cieszy się dużym zainteresowaniem zakładów górniczych z całego regionu, a kopalnia Pniówek chętnie dzieli się pozyskanymi doświadczeniami.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.