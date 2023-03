Tam będą wydobywać więcej węgla

Australijski producent węgla New Hope zwiększy produkcję surowca w latach 2023-24, wraz z pierwszą dostawą węgla z ponownie otwartej kopalni New Acland, rozbudową kopalni Bengalla i uruchomieniem podziemnej kopalni Malabar Resources Maxwell.

Firma planuje wzrost produkcji węgla w roku podatkowym od sierpnia 2023 do lipca 2024. Oczekuje, że pierwszy węgiel z kopalni New Acland o wydobyciu 4,8 mln ton rocznie w Queensland zostanie wysłany w okresie od sierpnia do października 2023 roku.

Niebawem przedsiębiorstwo ma też zakończyć rozbudowę kopalni Bengalla w Nowej Południowej Walii do 13,4 mln ton urobku rocznie. Jak wskazuje firma Argus, oczekuje się, że modernizacja zakładu przeładunku i przygotowania węgla zostanie zakończona jeszcze w tym miesiącu.

New Hope ma również ekspozycję na nienotowane na giełdzie Malabar Resources, które buduje podziemną kopalnię Maxwell na terenie dawnej kopalni węgla Drayton w Nowej Południowej Walii. Według New Hope kopalnia Malabar ma osiągnąć wydajność 6,5 mln ton rocznie w 2025 roku. Firma spodziewa się zwiększonego popytu na węgiel energetyczny.