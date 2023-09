Tam dużo mówią o transformacji, a jednocześnie używają coraz więcej węgla

Racjonalne jest utrzymywanie mocy węglowych, które teraz mamy, aż nie powstaną nowe źródła energii - podkreśla Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

Światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton.

Taki wzrost został odnotowany dzięki większej dostępności i relatywnie niższej cenie węgla w stosunku do gazu w wielu częściach świata.

Odnotowano go także z uwagi na niższą produkcję energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych.

Produkcja i zużycie węgla kamiennego na świecie przekracza już 8,5 mld ton, natomiast liderami są Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone, czy Australia.

Kraje te są zaangażowane w transformację energetyczną. Rozwijają technologie odnawialnych źródeł energii i wpływają rok do roku na zwiększone zużycie węgla.

Bilans handlowy pomiędzy Unią Europejską a Chinami wynosił w 2021 roku minus 250 mld euro, a w zeszłym roku minus 396 mld euro

- To jest chyba intuicja strategiczna, jak pięknie mówić o transformacji, a jednocześnie używać coraz większej ilości węgla - wskazał prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala podczas konferencji z cyklu Śląski Ład. - W Polsce jest niespełna 1 proc. z tych 8,5 mld ton. Bilans handlowy pomiędzy Unią Europejską a Chinami wynosił w 2021 roku minus 250 mld euro, a w zeszłym roku minus 396 mld euro - przypomniał prezes PGG.

Zaznaczył jednocześnie, że oznacza to, iż Chiny, które korzystają ze wszystkich źródeł energii, w tym energii węglowej w ogromnej ilości, powiększają swoją przewagę strategiczną nad Unią Europejską.

Tomasz Rogala podkreślił również, że obecnie ład w sektorze węglowym wprowadza przede wszystkim tzw. umowa społeczna, podpisana w maju 2021 roku między górniczymi związkami i przedstawicielami rządu.

Umowa ta określa tempo oraz zasady wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku. Na jej podstawie powstała ustawa, wprowadzająca m.in. budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń oraz osłony dla odchodzących z pracy górników. Wniosek o notyfikację tych rozwiązań został złożony w Komisji Europejskiej.

- Generalnie zmiany, które są na zewnątrz: opodatkowanie, regulacyjne wymogi i zapotrzebowanie naszych partnerów z energetyki, które potrafi się zmienić w ciągu półtora roku o 7 mln ton, nie dają żadnej możliwości racjonalnego planowania i budowania czy inwestowania w ten sektor - mówił Tomasz Rogala. - To, co rzeczywiście jest rozwiązaniem, to jest umowa społeczna, która pozwala na osi czasu w miarę racjonalnie inwestować i zachowywać dostęp do węgla - dodał.

