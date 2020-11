Tauron bierze rozwód z węglem. Wydobycie na własny rachunek

Przyjęty kierunek strategiczny jest nieodwracalny. Dodatkowym impulsem do działania są wymogi instytucji kredytowych, które odwróciły się od finansowania czarnych aktywów. Stąd też spółki węglowe, w tym Tauron Wydobycie muszą przejść głęboką transformację i rozpocząć poszukiwanie innych źródeł finansowych niż środki ze spółki matki. Usamodzielnienie finansowe spółki Wydobycie powinno nastąpić szybko, przewidujemy, że po 2021 roku nie będzie już możliwe finansowe wspieranie działalności górniczej w ramach grupy – mówi w wywiadzie z WNP.PL Wojciech Ignacok, prezes Grupy Tauron.

Obecnie kończymy już nasze największe projekty związane z energetyką konwencjonalną, w tym budowę bloku 910 MW w Jaworznie. To nasz ostatni projekt węglowy. Domykamy też dostosowywanie jednostek wytwórczych do wytycznych konwencji BAT. Modernizacja bloków 200 MW była konieczna, żeby jednostki te mogły uczestniczyć w rynku mocy. Zielony Zwrot Taurona jasno wskazuje jednak naszą dalszą ścieżkę rozwoju. Kolejne inwestycje będą już skupiały się wokół projektów związanych z OZE oraz rozwojem sieci dystrybucyjnej.Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów z zakresu nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych. Jednym z kluczowych jest teraz budowa farm fotowoltaicznych na terenach należących do Grupy. W Jaworznie na terenie dawnej elektrowni węglowej kończymy budowę farmy fotowoltaicznej. To pierwszy projekt w ramach programu Tauron PV. Łącznie powstanie kilka takich farm o łącznej mocy 100 MW. Co istotne, wszystkie te projekty lokalizowane są na naszych terenach poprzemysłowych, co jest najkorzystniejsze nie tylko ze względu ekonomicznego, ale także środowiskowego. Obecnie trwa też budowa elektrowni słonecznych Choszczno I i Choszczno II, w skład których wejdzie 10 farm. W planach mamy również oczywiście większe projekty, takie jak farmy wiatrowe na lądzie. Już teraz Tauron jest właścicielem dziewięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 380 MW. Rozważamy też akwizycję kolejnych takich inwestycji, choć zdajemy sobie sprawę, że będzie to trudne.