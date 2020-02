Tauron coraz bliżej uruchomienia nowej ściany wydobywczej

Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku w Zakładzie Górniczym Janina zostanie uruchomiona nowa ściana wydobywcza o zasobach ponad 900 tys. ton. Rozpoczęto kluczowy etap technologiczny dla uruchomienia w najbliższych miesiącach górniczego wyciągu szybowego przy budowie poziomu 800 metrów.

Takie wykonanie napędu ma korzystny wpływ na sieć energetyczną i nie powoduje dodatkowych opłat za pobieranie mocy biernej i wprowadzanie wyższych harmonicznych do sieci.Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w jeszcze w pierwszym kwartale br. Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia.Budowa poziomu 800 metrów w ZG Janina to element realizowanych obecnie w Tauron Wydobycie działań, które mają przywrócić kopalniom spółki ich pełne zdolności produkcyjne, poprawiając tym samym jej kondycję. Osiąganie kolejnych etapów inwestycji w kopalniach pozwala jednocześnie na nadrabianie wieloletnich zaległości w inwestycjach, które nie były podejmowane przed 2016 rokiem.W trzech kwartałach ubiegłego roku Grupa Tauron zwiększyła przychody ze sprzedaży o 15 proc. rok do roku (do 15,3 mld zł) i osiągnęła EBITDA na poziomie 3,0 mld zł. Grupa zwiększyła nakłady inwestycyjne o 12 proc. (do 2,7 mld zł). Najwyższy capex zanotowano w segmentach: Dystrybucja (1,3 mld zł) i Wytwarzanie (972 mln zł).Czytaj też: Tauron planuje emisję obligacji na sfinansowanie transformacji