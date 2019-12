Tauron ma podwoić produkcję węgla do ogrzewania domów

Spółka Tauron Wydobycie zakończyła wartą ponad 20 mln zł modernizację kompleksu technologicznego, służącą m.in. poprawie jakości węgla. W ciągu trzech latach spółka zamierza podwoić produkcję gatunków najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów.

Dzięki oddanej inwestycji spółka zwiększy wydajność zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie i tym samym produkcję sortymentów średnich - podała w środę firma

Lepsze będą także parametry jakościowe produktów w dostosowaniu do obiektywnych warunków funkcjonowania na rynku, z zachowaniem obecnych norm jakościowych obowiązujących w Polsce" - podała w środę firma.

Sortymenty średnie to gatunki kupowane z reguły przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Obecnie Tauron Wydobycie produkuje ich ok. 95 tys. ton rocznie. W kolejnych latach poziom produkcji będzie wzrastać, do osiągnięcia w 2022 r. wydajności na poziomie 190 tys. ton.

Wśród odbiorców ogrzewających swoje domy węglem od lat bardzo popularne są tzw. ekogroszki - gatunek powstający z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się z reguły dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Producenci zaliczają ekogroszek do tzw. ekologicznych produktów grzewczych - w tym roku Tauron Wydobycie dostarcza na rynek kilkadziesiąt tysięcy ton takich produktów.

Uruchomienie w Jaworznie zmodernizowanego kompleksu technologicznego umożliwi produkcję paliw węglowych m.in. do wytwarzania ekogroszków. Zakończona w ostatnim czasie modernizacja rozpoczęła się trzy lata temu. Wymieniono niektóre maszyny i urządzenia do przygotowania węgla surowego i jego wzbogacania oraz udoskonalono proces odwodnienia wyprodukowanego koncentratu.

Efektem jest podniesienie rocznej wydajności kompleksu wzbogacania miałów oraz możliwość wytwarzania większej ilości produktów. Oddzielony od węgla kamień staje się natomiast dobrej jakości wsadem do produkcji i sprzedaży kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym.

"To jedna z tych inwestycji, które podnoszą wydajność i efektywność zakładu górniczego, a przy tym sprawią, że nasze produkty są bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego" - ocenił cytowany w środowym komunikacie prasowym prezes Tauronu Wydobycie Tomasz Cudny.

Modernizacja węzła produkcji węgla Jaret (składnika mieszanek ekogroszków) była jednym z głównych celów przedsięwzięcia w Jaworznie. Jaret należy do ważniejszych produktów kopalni ponieważ coraz większa grupa odbiorców indywidualnych dostosowuje swoje domowe kotły właśnie do spalania ekogroszków. Tauron Wydobycie sprzedaje je m.in. przez internet.

Do spółki Tauron Wydobycie należą zakłady górnicze: Sobieski, Janina i Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje program inwestycyjny - jego łączna wartość w latach 2016-2020 to 1,3 mld zł, z czego ok. 300 mln zł w tym roku.

W ostatnim czasie w kopalniach spółki uruchomiono trzy nowe ściany wydobywcze o zdolności produkcyjnej ok. 10-13 tys. ton węgla na dobę. Firma posiada ok. 40 proc. zagospodarowanych krajowych zasobów bilansowych węgla energetycznego oraz 10-procentowy udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Klientom indywidulanym oferuje m.in. ekogroszki.