Tauron może zwiększyć wydobycie węgla, ale musi mieć zgodę Brukseli

Obecny plan zakłada wydobycie węgla w spółce Tauron Wydobycie w 2022 r. na poziomie zbliżonym do roku 2021, czyli 5,1 mln ton. Rozmawiamy jednak o zwiększeniu tego planu - informuje Jerzy Topolski, wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem. Firma przewiduje wzrost średniej ceny sprzedaży węgla w 2022 r.

Tauron Wydobycie do Skarbu Państwa

Budowa szybu Grzegorz, której łączny koszt szacowano na ponad 0,5 mld zł, to inwestycja kluczowa dla przyszłości kopalni Sobieski, należącej do Taurona Wydobycie.- Do tej pory wykonano ok. 50 proc. przy budowie szybu. Trwają rozmowy z wykonawcą, może umowa zostanie podpisana za ok. 2-3 miesiące i wtedy nastąpi odmrożenie prac. Przewidywany termin uruchomienia szybu Grzegorz to rok 2027-28 - zapowiada Jerzy Topolski.Trwają także przygotowania do przejęcia przez Skarb Państwa spółki Tauron Wydobycie. Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Tauron Wydobycie.Jak informuje Jerzy Topolski, dokonano już wyceny spółki.- Dalsze uzgodnienia z MAP są uzależnione od negocjacji z Komisją Europejską. To nabycie będzie pomocą publiczną. Przed otrzymaniem zgody Komisji Tauron Wydobycie nie zostanie przejęty przez Skarb Państwa - informuje Jerzy Topolski.