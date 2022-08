Tauron powinien kupić nową kopalnię. Jakość węgla ma znaczenie

Ostatnie przepychanki na linii Rafako-Tauron spowodowały między innymi wzrost zainteresowania tym, na ile istotna jest jakość węgla, który dostarczany jest do elektrowni czy też elektrociepłowni. To zaś z kolei każe zastanowić się nad plusami posiadania przez grupy energetyczne własnych kopalni.

Nabywca węgla z sektora energetycznego bądź ciepłowniczego zawsze zwraca uwagę na parametry surowca.

Problem jest z tym jest większy, kiedy kupuje węgiel od pośrednika.

Żeby mieć pewność co do jakości węgla grupy energetyczne - takie jak Tauron lub Polska Grupa Energetyczna (PGE) - powinny mieć kopalnie pod kontrolą - uważa Jerzy Markowski. Jest to niestety zupełnie wbrew lansowanej przez rząd koncepcji Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Źle jest, gdy w imieniu odbiorcy, którym jest elektrownia lub elektrociepłownia, węgiel kupuje pośrednik

- Zawsze zakup węgla, niezależnie od jakiego dostawcy - czy byłaby to polska kopalnia, czy też zagraniczny dostawca - jest zakupem konkretnej jakości surowca. Każdy odbiorca energetyczny czy ciepłowniczy używa bowiem węgla o bardzo precyzyjnych parametrach, które zawsze definiowane są w ofercie zakupu - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - I jeżeli dostawca węgla nie jest w stanie dostarczyć surowca o parametrach oczekiwanych przez odbiorcę, to w ostateczności często zdarza się, że odbiorca sam przygotuje sobie mieszankę węgla odpowiadającą parametrom jego urządzeń. Ale nie każdy odbiorca ma do tego warunki techniczne, czyli mieszalnie bądź składowiska - dodaje Jerzy Markowski.

Wskazuje przy tym, że źle jest wówczas, gdy w imieniu odbiorcy, którym jest elektrownia lub elektrociepłownia, węgiel kupuje pośrednik.

- Jemu bowiem mniej zależy na parametrach. Zwłaszcza obecnie, kiedy każda tona węgla sprowadzona do Polski znajdzie swojego nabywcę - podkreśla Jerzy Markowski.

Radziłbym nabycie przez Tauron kolejnej kopalni węgla energetycznego

- Opisywany ostatnio w mediach przypadek Taurona, który ma w Elektrowni Jaworzno zainstalowane urządzenia produkcji Rafako, znajdzie najlepsze rozwiązanie wtedy, kiedy Tauron będzie się zaopatrywał wyłącznie w węgiel wydobywany w swoich kopalniach. Wprawdzie wydobycie tych kopalń jest w stanie zabezpieczyć około 40 proc. potrzeb całego Taurona, lecz powinien to być kierunek strategiczny, czyli właśnie zwiększanie wydobycia we własnych kopalniach. A jeżeli to niemożliwe, to radziłbym nabycie przez Tauron kolejnej kopalni węgla energetycznego, która wydobywałaby węgiel, przeznaczony dla bloków energetycznych tej spółki - uważa Jerzy Markowski.

Jego zdaniem takie rozwiązanie miałoby jeszcze jedną zaletę, a mianowicie kilkukrotną różnicę w cenie pomiędzy węglem pochodzącym z własnej kopalni a węglem importowanym, gdzie ceny oraz gwarancje dostaw są bardzo trudne do przewidzenia.

- Wprawdzie to rozwiązanie byłoby krokiem przeciwnym do lansowanego obecnie przez rząd, a zatem do wydzielania aktywów węglowych z grup energetycznych. Ale radziłbym się nad tym zastanowić, kiedy w sposób niewyobrażalny i nieprzewidywalny może rosnąć koszt produkcji energii oraz ciepła, co przełożyłoby się na niezwykle niekorzystne skutki ekonomiczne oraz społeczne - zaznacza Jerzy Markowski.

Markowski wskazuje, że generalnie rzecz biorąc, surowiec dostarczany odbiorcom z sektora energetycznego czy elektrociepłowniom musi odpowiadać między innymi takim parametrom, jak zawartość siarki, popiołu, części lotnych czy też kaloryczność.

Wykorzystywanie węgla o właściwościach fizykochemicznych odbiegających od oczekiwanych może się wiązać z występowaniem zakłóceń pracy instalacji wytwórczych, a przy tym ponoszeniem przez producentów energii bądź ciepła dodatkowych kosztów, wiążących się z awariami.

Tauron tłumaczy się z węgla

Przypomnijmy, Tauron zaprzecza zarzutom Rafako i zdementował doniesienia o trudnej sytuacji bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Według publikacji, spalany jest w nim węgiel złej jakości, co grozi trwałym uszkodzeniem instalacji. Tauron zarzuca Rafako manipulację i biznesowy szantaż.

"Stanowczo zaprzeczamy insynuacjom Rafako, przytaczanym przez Onet. Blok 910 w Jaworznie działa, prace w jednostce prowadzone są zgodnie z kontraktem. W naszej ocenie Rafako po raz kolejny stosuje szantaż biznesowy, a materiały - w tym zdjęcia - publikowane przez Rafako, zostały zmanipulowane" - można przeczytać w oświadczeniu Taurona, które otrzymaliśmy w piątek 5 sierpnia po porannej publikacji Onetu.

