Tauron przedstawił plany wydobycia węgla ze złoża Brzezinka

W ciągu najbliższych 10 lat spółka Tauron Wydobycie chce pozyskać ponad 12 mln ton węgla ze złoża Brzezinka - poinformował w poniedziałek Tauron. Węgiel z tego złoża, którego eksploatacja rozpoczęła się w lutym br., zasila głównie nowy blok energetyczny w Jaworznie.

Oddany do użytku jesienią ubiegłego roku blok o mocy 910 megawatów ma zużywać ponad 2 mln ton węgla kamiennego rocznie. Głównym dostawcą paliwa jest należący do spółki Tauron Wydobycie zakład górniczy Sobieski w Jaworznie, połączony z elektrownią bezpośrednią, niespełna czterokilometrową liną kolejową. Prąd z nowego bloku zasila ok. 2,5 mln odbiorców w południowej Polsce.

Jak poinformował w poniedziałek Tauron, węgiel z Sobieskiego "osiągnął najlepsze parametry jakościowe w historii kopalni" - to efekt zarówno jakości surowca w nowym złożu, jak i wzbogacania w zmodernizowanym zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. Paliwo charakteryzuje się m.in. wyższą wartością opałową, niską zawartością chloru (poniżej 0,1 proc.) i niewielką zawartości popiołu (dla miałów poniżej 10 proc., dla sortymentów grubych i średnich do 6 proc.).

W ub. roku kopalnie Grupy Tauron wyprodukowały 4,54 mln ton węgla (rok wcześniej 3,78 mln ton), a sprzedaż tego surowca wyniosła 4,08 mln ton. W 2020 r. 56 proc. dostaw węgla do produkcji prądu i ciepła Tauron zaspokoił węglem z własnych kopalń. Pozostała część węgla pochodziła głównie z Polskiej Grupy Górniczej i Węglokoksu.