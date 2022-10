Tauron sprzedaje kopalnie za złotówkę. Jest umowa ze skarbem państwa

Tauron zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Tauronu Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze.

21 października w Warszawie umowę podpisali wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz Paweł Szczeszek i Tomasz Szczegielniak - prezes i wiceprezes Grupy Tauron.

Cena zbycia 1 zł uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049 i została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy.

Wartość bilansowa netto posiadanych przez Tauron akcji spółki, uwzględnionych w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł.

- Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży ze Skarbem Państwa przybliża nas do zakończenia procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy Tauron. To jeden z najważniejszych procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w Grupie w ostatnich latach. Jego finalizacja przybliży nas do osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu Tauronu poprzez odblokowanie potencjału inwestycyjnego Grupy - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Na wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wpływa przede wszystkim konieczność pokrycia przyszłych potrzeb finansowych spółki, w tym na realizację inwestycji zapewniających funkcjonowanie tych kopalni w perspektywie zgodnej z rządowymi planami dla sektora - dodaje .

Sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy Taurona

- Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej, do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych - wskazuje Szczeszek. - Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy w komentarzu do ratingu Tauronu podkreślili, że sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy spółki, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji - wyjaśnia prezes Szczeszek.

Zakup kopalni przez skarb państwa uwarunkowany jest nieskorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzeniem zadłużenia Taurona Wydobycie wobec Taurona Polska Energia. Wartość bilansowa wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi 0 zł. Do transakcji, po spełnieniu warunków zawieszających, dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 roku.

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych Tauron przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Tauron Wydobycie to obecnie jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce

Zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech zakładach górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje działania prowadzące do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności.

Atutem spółki jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. Zapewnia tym samym bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni, a klientom indywidualnym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.