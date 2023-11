Tauron szuka do pracy w kopalniach. Proponuje 4,5 tys. zł na rękę

Spółka Usług Górniczych poszukuje osób do pracy pod ziemią w kopalniach Tauronu Wydobycie.

W najnowszym, październikowo-listopadowym, numerze "Solidarności Górniczej" Spółka Usług Górniczych zamieściła ogłoszenie. Zaznacza w nim, że zapewnia stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wynagrodzenie zależne od kwalifikacji.

Spółka oferuje osobom bez doświadczenia w pracy pod ziemią od 3800 zł netto. Natomiast osobom z kwalifikacjami górnika, elektryka, ślusarza od 4500 zł netto (wynagrodzenie za przepracowanie 22 dni w miesiąc, obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku).

Spółka informuje również, że oferuje bony na posiłek regeneracyjny, dofinansowanie do wczasów (wczasy pod gruszą), a także bony barbórkowe i bony świąteczne. Ponadto oferuje premie wynikające z porozumień związkowych, pokrycie kosztów kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia oraz możliwość przystąpienia do programu Multi Sport.

Aplikację można przesłać mailem, bądź zgłosić się do siedziby spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00 (ulica Grunwaldzka 37a w Jaworznie). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 692-229-597.

Do Tauronu Wydobycie należą kopalnie Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu oraz Brzeszcze w Brzeszczach. W ubiegłym roku zakłady wyprodukowały trochę ponad 5 mln ton węgla. Spółka zatrudnia około 6300 osób. Na początku 2023 roku Tauron Wydobycie został wydzielony ze struktur kapitałowych Grupy Tauron i od tego momentu funkcjonuje jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.