Tauron szykuje kopalnie do wydzielenia. Węgla nie zabraknie

Prace związane z potencjalnym wydzieleniem Taurona Wydobycie ze struktur grupy Tauron, w tym wycena spółki, mają być zakończone do końca 2021 roku, a ewentualna dekonsolidacja spółki zakładana jest nie wcześniej niż od początku stycznia 2023. Tauron Polska Energia nie widzi ryzyka zejścia poniżej poziomu zapasów strategicznych węgla kamiennego do końca I kwartału 2022 - wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli spółki.

Po III kwartałach wyższa produkcja i sprzedaż węgla

Zapasy węgla dla elektrowni oceniane jako bezpieczne

Segment Wydobycie grupy Tauron, na który składają się zakłady górnicze Brzeszcze, Janina i Sobieski należące do spółki Tauron Wydobycie, w III kwartale 2021 wyprodukował 1 mln ton węgla handlowego wobec 1,1 mln ton rok wcześniej, a sprzedaż węgla wyniosła 1,64 mln ton w porównaniu do 1,09 mln ton rok wcześniej.Jerzy Topolski stwierdził, że spadek produkcji węgla w III kwartale to skutek przygotowywania frontów robot na kolejne miesiące, czyli przygotowania grupy Tauron i Tauron Wydobycie do sezonu zimowego.- Mając zapasy węgla po czasie pandemicznym podjęliśmy decyzję, że III kwartał to jest dobry moment na prace, które będą skutkować zmniejszeniem wydobycia i przygotowaniem zdolności produkcyjnych na IV kwartał i I półrocze 2022, a zwłaszcza I kwartał 2022 , czyli na sezon zimowy - mówi Jerzy Topolski.- Podejmując takie decyzje w zasadzie zeszliśmy z nadmiarowych zapasów. Zapasy są na bardzo rozsądnym poziomie, zarówno jeśli chodzi o zapasy na zwałach elektrownianych, jak i na placach wydobycia, a jednocześnie zdążyliśmy zbudować potencjał dla produkcji i dzisiaj ta produkcja jest wyższa niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Nie notujemy żadnych problemów geologicznych i nie było zaniechań inwestycyjnych - podkreślił Jerzy Topolski.Zmniejszeniu zapasów węgla sprzyjała w III kwartale 2021 sytuacja na rynku energii elektrycznej.- W I połowie roku grupa bardzo się martwiła, jak produkować i gdzie alokować nadwyżkę węgla, podczas gdy w III kwartale mieliśmy do czynienia z istotną zmianą tendencji rynkowej.Polska z importera energii elektrycznej stała się istotnym eksporterem energii elektrycznej, a to spowodowało, że nasze jednostki - a szczególnie bloki 200 MW - zaczęły produkować dużo więcej niż w poprzednich kwartałach. To spowodowało istotny wzrost zużycia węgla i sczerpanie zapasów zarówno przykopalnianych, jak i tych przy elektrowniach - komentował Krzysztof Surma.Z wypowiedzi przedstawicieli Taurona Polska Energia wynika, że grupa zapasy strategiczne węgla ma na bezpiecznym poziomie.-Doprowadziliśmy zapasy, jakie były wynikiem okresu covidowego, do tzw. poziomów normlanych. Nie notujemy zagrożenia dla zapasów strategicznych, określanych dla każdego miesiąca. Jesteśmy powyżej tego poziomu, ale nie mamy żadnych nadmiarów w tej chwili - informował Jerzy Topolski.Stwierdził też, że Tauron nie przewiduje zdarzeń, które mogłyby wywołać konieczność importu węgla, ale zarazem na bieżąco prowadzona jest analiza ryzyk związanych m.in. z uruchomieniem po przerwie w eksploatacji bloku 910 MW.- Można powiedzieć, że w Tauronie do końca I kwartału 2022, czyli do końca sezonu, nie identyfikujemy ryzyka braku dostaw węgla , czy zejścia poniżej poziomu zapasów strategicznych. Oczywiście przy analizie ryzyk związanych chociażby z z logistyką czy dostępnością węgla na poziomie produkcji, bo awarie mogą się oczywiście zdarzyć, ciągłość może być zachwiana. Mamy na to pewne scenariusze, jak się zabezpieczyć- stwierdził Jerzy Topolski.W trzech kwartałach 2021 r. zapotrzebowanie segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 58 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Taurona, a pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.W tekście zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas konferencji Taurona Polska Energia nt. wyników za III kwartał 2021 i za trzy kwartały 2021.