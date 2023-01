Tauron Wydobycie chwali się sprzedażą węgla dla gmin

Tauron Wydobycie uczestniczy w programie sprzedaży węgla dla gmin. Założeniem programu jest, by gminy, spółki i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Spółka Tauron Wydobycie została włączona do nowego modelu handlowego w Ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tzw. Ustawa Węglowa), która obowiązuje od 05 listopada 2022 roku.

W spółce wskazują, że pomimo tego, iż Tauron Wydobycie miał stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie się do nowych zasad, to w ostatnim kwartale 2022 roku spółka zrealizowała dostawy węgla w wysokości przekraczającej 64 000 ton we wszystkich sortymentach.

W samym grudniu 2022 roku było to ponad 50 000 ton węgla z przeznaczeniem na cele opałowe dla gospodarstw domowych. W stosunku do ilości zaplanowanych na rok 2022 stanowiło to prawie 90 proc. dostaw.

W 2023 roku Tauron Wydobycie również aktywnie uczestniczy w zaopatrzeniu ludności w węgiel poprzez gminy.

- Szacujemy, że w miesiącu styczniu zostanie zrealizowana ilość minimum 40 000 ton węgla, która trafi do wszystkich 170 gmin, z którymi mamy zawarte do tej pory umowy - mówi Jacek Pytel, prezes firmy Tauron Wydobycie.