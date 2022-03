Tauron Wydobycie dokończy budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski

Kiedy w maju 2021 roku Tauron ogłosił wstrzymanie budowy kluczowego dla przyszłości spółki Tauron Wydobycie i ZG Sobieski szybu Grzegorz, panowało przekonanie, że to krok ku całkowitej rezygnacji z projektu. Sam koncern mówił o zamrożeniu inwestycji, ale deklarację tę uznawano za wybieg dyplomatyczny. Powrotu do prac, bez względu na okoliczności, domagała się Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Tauron Wydobycie. Obecnie wiadomo, że budowa Grzegorza ma zostać dokończona.

- Chciał wszystkim obrzydzić tę inwestycję, mówiąc o rzekomych szkodach dla środowiska. Jeśli ktoś nie pamięta, w 2011 roku pan poseł Saługa został przewodniczącym nadzwyczajnej komisji sejmowej do spraw energii atomowej, która miała się zająć projektami ustaw umożliwiających budowę w Polsce elektrowni jądrowych. Parlamentarzysta z górniczego Jaworzna szefował komisji ułatwiającej funkcjonowanie nie górnikom, nie spółkom węglowym, nie branży górniczej, a energetyce jądrowej - zaznaczył Waldemar Sopata.I wskazał, że teraz ten sam poseł Saługa zmienił front i zaczął się szybem Grzegorz bezczelnie chwalić.- Wmawia wszystkim, iż to za rządów Platformy rozpoczęły się prace umożliwiające jego budowę, co jest kompletną bujdą i kłamstwem - stwierdził Sopata, cytowany przez Solidarność Górniczą.- Mam propozycję - jeśli chcesz zbić na Grzegorzu jakikolwiek kapitał polityczny, najpierw pokaż, co zrobiłeś, żeby ten szyb powstał. Nasz związek zawodowy ma tutaj czyste sumienie. Z samych pism Solidarności, w których domagaliśmy się realizacji inwestycji, można byłoby złożyć gruby tom. Dzisiaj mamy satysfakcję, że szyb powstanie, choć z drugiej strony, gdyby powstał wcześniej, moglibyśmy już teraz dostarczać na rynek więcej węgla, co złagodziłoby skutki kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę - podsumował Waldemar Sopata.