Tauron Wydobycie tnie czas pracy i wynagrodzenia

Od maja, przez trzy miesiące, kopalnie spółki Tauron Wydobycie nie będą wydobywać węgla w środy, a miesięczne wynagrodzenia pracowników zmniejszą się o 20 proc. Zarząd firmy podpisał ze związkowcami porozumienie w tej sprawie. Pozwoli to spółce skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

"Chcemy ochronić nasze zakłady górnicze przed negatywnymi skutkami rynkowymi epidemii, dlatego w porozumieniu ze stroną społeczną podejmujemy zdecydowane działania zaradcze. Ograniczamy czas pracy i tym samym wdrażamy solidarne obniżenie wynagrodzenia zarządu i wszystkich pracowników spółki o 20 proc." - poinformował w środę prezes spółki Tomasz Cudny.

Dodał, że najważniejszym celem wdrażanych działań jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz dostosowanie produkcji do sytuacji rynkowej. Tauron Wydobycie zatrudnia obecnie ponad 6,6 tys. pracowników.

Prezes przypomniał, że epidemia koronawirusa przyczyniła się m.in. do znaczącego spadku zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle. Szczególnie dotyczy to energii wytwarzanej z węgla kamiennego, którego użycie spada.

"Sytuacja ta wpływa negatywnie również na Tauron Wydobycie, którego zakłady górnicze - przy dobrym poziomie produkcji utrzymującym się w pierwszym kwartale br. - są zmuszone do ograniczenia wydobycia, tak aby nie generować zalegania węgla na zwałach, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zatrzymania pracy kopalń" - wyjaśnia spółka.

Na wprowadzenie działań osłonowych, które pozwolą firmie zaoszczędzić na wynagrodzeniach oraz ubiegać się o środki w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, zgodziły się działające w Tauronie Wydobycie reprezentatywne organizacje związkowe.

"Stawiamy na aktywny dialog ze stroną społeczną i regularnie informowanie o sytuacji ekonomicznej spółki w kontekście sytuacji rynkowej, stąd wdrożone rozwiązania w zakresie organizacji pracy zostały wypracowane w toku konsultacji z organizacjami związkowymi wszystkich zakładów górniczych" - zaznaczył prezes Cudny.

Wcześniej projekt podobnego porozumienia odrzucili związkowcy z największej górniczej firmy - Polskiej Grupy Górniczej, uzależniając jego podpisanie od przedstawienia szerszego planu naprawczego dla PGG.

W trzech kopalniach Tauronu Wydobycie (Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach) od początku maja w każdą środę nie będzie wydobycia węgla, a jedynie prace zabezpieczające, jak w w dniach wolnych od pracy.



Pracownik wykonujący pracę w tym dniu otrzyma zamiennie inny dzień wolny. Przedstawiciele spółki wskazują, że obniżenie wymiaru czasu pracy o 20 proc. ograniczy produkcję węgla, utrzymując jednocześnie fronty wydobywcze.

Z danych spółki Tauron Wydobycie wynika, że w pierwszym kwartale tego roku widoczne były pozytywne efekty wdrożonych w kopalniach firmy działań, zmierzających do wzrostu i ustabilizowania poziomu produkcji węgla - jego dobowa produkcja wynosiła ponad 20 tys. ton.

W kopalniach wdrożono specjalne rozwiązania prewencyjne, ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa - jego przypadek potwierdzono w kopalni Janina.



Oprócz pomiaru temperatury pracowników i dezynfekcji pomieszczeń to m.in. zmiana zasad transportu ludzi w kopalniach - zarówno wyciągami szybowymi, jak i podziemnymi kolejkami. Nowe wytyczne służą ograniczeniu gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.