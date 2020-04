Tauron Wydobycie wprowadza już działania osłonowe. Wszyscy czekają na PGG

Ograniczenie czasu pracy skutkujące obniżeniem o 20 procent wynagrodzenia wszystkim pracownikom Tauron Wydobycie, łącznie z zarządem spółki, a także skorzystanie z instrumentów rządowej tarczy antykryzysowej - to obejmuje pakiet osłonowy na czas kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Nie brak opinii, że skoro Tauron Wydobycie wdraża taki program osłonowy, to powinny się też na niego zgodzić związki zawodowe w Polskiej Grupie Górniczej (PGG).

- Proste porównywanie Tauronu Wydobycie do Polskiej Grupy Górniczej nie ma sensu, bo to jednak są inne firmy, z innymi problemami - wskazuje Marian Kostempski. - Rząd powinien pokazać, jakie ma dalsze plany wobec Polskiej Grupy Górniczej. Konieczne są pilne rozmowy, bo nie można dalej trzymać ludzi w niepewności - ocenia Kostempski.W przypadku Tauronu Wydobycie rozwiązaniem, które ograniczy produkcję zakładów górniczych spółki, utrzymując jednocześnie fronty wydobywcze, jest wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy. Specyfika funkcjonowania zakładów górniczych Tauronu Wydobycie warunkuje, że optymalnymi dniami wolnymi będą środy. Pracownik wykonujący pracę w tym dniu otrzyma zamiennie inny dzień wolny.W kontekście negatywnych skutków ekonomicznych epidemii Tauron Wydobycie w ramach funkcjonujących instrumentów tzw. „tarczy antykryzysowej” wystąpi o rekompensatę, co częściowo pokryje straty spółki. W przypadku Polskiej Grupy Górniczej dalej mamy klincz, a spółka popada w coraz to większe tarapaty.Zobacz także: PGG dramatycznie walczy o przeżycie