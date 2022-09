Tauron Wydobycie wyprodukuje więcej węgla grubego i średniego

- Mamy zamiar w tym roku wyprodukować 5 mln 100 tysięcy ton węgla. Na razie plany są realizowane - mówi portalowi WNP.PL Jacek Pytel, prezes Tauronu Wydobycie.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Zobacz cały wywiad z Jackiem Pytlem, prezesem zarządu Tauronu Wydobycie:

Pytamy Jacka Pytla, prezesa zarządu Tauronu Wydobycie, między innymi o to, ile kopalnie spółki wydobędą węgla w 2022 roku.

- W związku z umową społeczną, jaka została podpisana, mieliśmy początkowo wyprodukować w tym roku 4,5 mln ton węgla - wskazuje prezes Jacek Pytel. - Natomiast reagując elastycznie na obecną sytuację, uznaliśmy, że jesteśmy w stanie dać w tym roku więcej o 600 tysięcy ton. To dużo. Mamy zatem zamiar wyprodukować 5 mln 100 tysięcy ton. Na razie plany są realizowane. Pierwsze półrocze mieliśmy nawet delikatnie przekroczone o 50 tysięcy ton - zaznacza Jacek Pytel.

- W tym całym wolumenie 5 milionów 100 tysięcy ton zmieniliśmy proporcje między najbardziej oczekiwanym przez gospodarstwa domowe węglem w stosunku do surowca, który kierowany jest do energetyki - mówi prezes Jacek Pytel. - Węgla grubego i średniego wyprodukujemy w tym roku 1 milion 100 tysięcy ton. Tak planujemy i idzie nam całkiem nieźle. Już mamy przekroczenie w stosunku do zeszłego roku powyżej 200 tysięcy ton - tłumaczy Jacek Pytel.

Rozmawiamy z prezesem Pytlem również o tym, jak będzie się kształtować wydobycie spółki w roku 2023.

- To będą zbliżone wartości, będziemy się starali utrzymywać wydobycie na zbliżonym poziomie - wskazuje prezes Pytel.

- Natomiast jeżeli tylko padnie sygnał, że polskie górnictwo powinno w dłuższej perspektywie dać na rynek więcej węgla i stanowić ten element transformacji, który w zamian za gaz będzie wspierał system dopóki nie powstanie u nas energetyka atomowa, to będziemy myśleć o tym, aby zwiększyć fronty, pozatrudniać ludzi, zakupić sprzęt. Ale to byłyby decyzje o wielomilionowych wydatkach - zaznacza Jacek Pytel.

Prezes Tauronu Wydobycie zwraca również uwagę na kwestię górniczych kadr. Będzie to nie lada wyzwanie w branży w latach kolejnych.