Tauron zrywa umowę z Polską Grupą Górniczą

Tauron Polska Energia poinformował, że 22 grudnia 2020 r. doręczył Polskiej Grupie Górniczej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy sprzedaży węgla zawartej z 2018 r. Powodem wypowiedzenia ma być brak porozumienia z PGG w sprawie cen i rocznych ilości dostaw surowca.

Dostawy na 2,15 mld zł

Koncern nie obawia się również, że wypowiedzenie umowy zakłóci bieżącą działalność operacyjną i wskazuje, że ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie zaspokoi wydobyciem z własnych zakładów górniczych.Umowa z 2018 roku została zawarta na czas nieokreślony. Tauron Polska Energia szacował wówczas, że wartość dostaw określona na lata 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, wyniesie około 2,15 mld zł netto.Cena węgla została określona dla pierwszego rocznego okresu obowiązywania umowy (czyli na 2018 rok, umowę zawarto w styczniu), natomiast w latach kolejnych miała być indeksowana w oparciu o formułę zawartą w umowie, uwzględniającą zmiany warunków rynkowych.Polska Grupa Górnicza to największy w UE producent węgla kamiennego, zatrudniający blisko 40 tys. osób. W ub. roku kopalnie PGG wydobyły ok. 29,5 mln ton węgla. W tym roku wydobycie zostało znacząco zmniejszone w związku ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel i epidemią koronawirusa. Ten rok spółka może zamknąć wydobyciem rzędu niespełna 24 mln ton. Po trzech kwartałach strata finansowa PGG była szacowana na 1,9 mld zł.Jak dowiadujemy się z przesłanego oświadczenia na temat sporu z Tauronem PGG S.A. oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania 2-letniego okresu wypowiedzenia.Polska Grupa Górnicza informuje, że nie uznaje wypowiedzenia umowy przez Tauron Polska Energia S.A. z zachowaniem 6-miesięcznego okresu za skuteczne.Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia w 2020 roku do dnia dzisiejszego wyniosło niespełna 32 proc. zamówionej ilości węgla.Umowa wieloletnia miała za zadanie chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu.W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG S.A. były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia S.A. kontrakt wykonywał.Kiedy indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia S.A. wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG.