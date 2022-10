"Te dodatki do węgla czy prądu to prowizorka"

17 listopada Solidarność będzie demonstrować w Warszawie. - Patrząc z naszej perspektywy, perspektywy mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, jesteśmy pełni obaw o przyszłość. Już odczuwamy kryzys - mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Dominik Kolorz przypomina, że już mamy wygaszony wielki piec w Dąbrowie Górniczej, już mamy kryzys w przemyśle stalowym związany po części z kryzysem w budownictwie.

To się może posypać jak kostki domina. Przemysł, transport, usługi. Po kolei.

A to oznacza katastrofę dla budżetów gospodarstw domowych - podkreśla Kolorz.

Działania pomocowe mają przede wszystkim cel polityczny, są kierowane nie do ogółu, ale głównie do tych grup społecznych, które stanowią trzon elektoratu PiS

- Komuś się wydaje, że te dodatki - tu do prądu, tu do węgla - to fajna sprawa. Nie. To prowizorka - ocenia Kolorz. - Jasne, że daje doraźne wsparcie, ale też potęguje inflację. Poza tym wyraźnie widać, że te działania pomocowe mają przede wszystkim cel polityczny, są kierowane nie do ogółu, ale głównie do tych grup społecznych, które stanowią trzon elektoratu PiS. Na przykład zamrożenie cen prądu do poziomu 2000 kWh rocznie wyraźnie na to wskazuje - dodaje Kolorz.

I wskazuje, że rodzina z dwójką dzieci w mieszkaniu o powierzchni 50-60 m2, która nie ma kuchenki gazowej z pewnością rocznie zużywa znacznie więcej niż 2000 kWh.

- A po drugie trzeba pamiętać, że ci, którzy ten limit przekroczą, zapłacą za prąd naprawdę duże sumy. I ta część społeczeństwa, która ten wyśrubowany limit przekroczy będzie w praktyce płacić słono, aby mieszczący się w limicie płacili mniej. To budzi uzasadnione poczucie rażącej niesprawiedliwości - zaznacza Kolorz, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Jednocześnie wskazuje, że jest jasne, iż horrendalne ceny energii są kluczową przyczyną kryzysu. Te ceny wystrzeliły w całej Europie, na całym świecie. Wystrzeliły dlatego, że trwa wojna na Ukrainie.

Program dla Śląska czy umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa to sztandarowe przykłady porozumień społecznych z obecnym rządem, które zostały na papierze

- Ale od rządzących wymagamy, aby skutkom wojny potrafili przeciwdziałać. Zresztą część spraw, o których dziś mówią, że to z powodu wojny i rozkładają bezradnie ręce, to tak naprawdę skutki wieloletnich zaniechań kolejnych polskich rządów, również tego rządu - podkreśla Kolorz. - Program dla Śląska, czy umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i naszego regionu to sztandarowe przykłady porozumień społecznych z obecnym rządem, które zostały na papierze. Gdyby chociaż część zapisów tych umów został zrealizowana, sytuacja gospodarcza naszego kraju w obecnej kryzysowej sytuacji byłaby o niebo lepsza. Własne źródła energii, własna, suwerenna polityka energetyczna to klucz do bezpieczeństwa, to niezbędny fundament silnej gospodarki. Agresja Rosji na Ukrainę chyba nawet najgłupszym to uświadomiła - mówi Kolorz.

Przypomina przy tym, że jednym z głównych postulatów warszawskiej manifestacji jest podwyżka płac w szeroko pojętej sferze finansów publicznych. Chodzi o szeregowych pracowników budżetówki, gdzie królują wynagrodzenia w okolicy płacy minimalnej lub niewiele wyższe.