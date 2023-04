Te działania JSW znalazły się wśród najlepszych praktyk odpowiedzianego biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce (FOB) ogłosiło raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Kolejny raz zwrócono uwagę na działania grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Podsumowując i analizując kluczowe dla odpowiedzialnego biznesu wydarzenia 2022 roku, eksperci organizacji wskazują w raporcie najciekawsze i godne naśladowania praktyki biznesowe minionego roku.

Kolejny już raz zwrócili oni uwagę na działania realizowane przez Grupę Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W tegorocznej edycji raportu wskazano 10 dobrych praktyk Grupy JSW.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Wśród dobrych praktyk Grupy JSW znalazły się następujące przedsięwzięcia.

Sól Dębieńska: dzięki odzyskiwaniu soli w zakładzie udało się uniknąć odprowadzania do rzeki Bierawki silnie zasolonych wód, odpompowanych z rejonów górniczych, uzyskując jednocześnie wysokiej jakości sól warzoną. Proces warzenia soli, który bazuje na technologii opracowanej w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, jest rozwiązaniem unikatowym w skali europejskiej. Rocznie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji przetwarza 1,6 mln metrów sześciennych solanek produkując około 70 tys. ton wysokogatunkowej soli spożywczej.

W nowatorski sposób przybliżają pracę górniczą

Aplikacja Kopalnie JSW 360°: przybliża w nowatorski sposób pracę górniczą. Dzięki aplikacji dostępnej na stronie internetowej JSW - bez wychodzenia z domu - można obejrzeć najważniejsze obiekty i miejsca w JSW tworzące realistyczny obraz kopalni. Projekt jest skierowany jest do osób zawodowo związanych z górnictwem, studentów wyższych szkół technicznych o profilu górniczym, uczniów szkół zawodowych i techników.



Pasieka JSW - jako lokalne centrum edukacji dla dzieci: zbudowana przy czynnym szybie kopalnianym jest przykładem rewitalizacji, rekultywacji oraz racjonalnego zagospodarowania terenów górniczych. Do tej pory w organizowanych tam warsztatach uczestniczyło już blisko tysiąc dzieci.



Stypendia dla uzdolnionej młodzieży: JSW wdrożyła program stypendialny, który ma zachęcić młodych ludzi nie tylko do nauki w klasach o profilu górniczym, ale także w przyszłości do podjęcia pracy w zakładach JSW SA. Aktualnie JSW posiada 900 aktywnych umów stypendialnych w ośmiu szkołach na terenie Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic, Ornontowic, Czerwionki-Leszczyn, Knurowa oraz Rybnika.



Sterowanie radiowe w kolejkach: JSW wprowadziła sterowanie radiowe na stacjach materiałowych w KWK Borynia-Zofiówka Ruchu Borynia. Dzięki temu usprawniono proces załadunku i rozładunku, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo w miejscu pracy operatora. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

JSW uruchomiła cykl warsztatów dla pracowników dozoru i dozoru wyższego

Studium kompetencji JSW: JSW uruchomiła cykl warsztatów dla pracowników dozoru i dozoru wyższego. Trenerami na warsztatach są pracownicy całej Grupy Kapitałowej JSW. Studium Kompetencji na wniosek pracowników stanie się stałym elementem procesu szkoleniowego.