Te kopalnie PGG powinny stanowić zalążek do budowy koncernu chemicznego

W przypadku kopalń Bielszowice i Halemba konieczne są decyzje zmieniające profil tych kopalń na kopalnie wydobywające węgiel koksowy - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

W końcu maja zmodyfikowany wniosek dotyczący umowy społecznej dla górnictwa wysłano do Komisji Europejskiej. Główne zmiany dotyczą wydłużenia funkcjonowania Ruchu Bielszowice i zwiększenia łącznego wydobycia w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) o 2 mln ton do 2030 roku.

Sam fakt wydłużenia żywotności kopalni Bielszowice o dwa lata nie ma wielkiego znaczenia

- Można powiedzieć, że z dużej chmury mały deszcz, dlatego że zmiany, które naniesiono w programie operacyjnym skierowanym do Komisji Europejskiej w końcu maja, jako korekta do umowy społecznej dla górnictwa, niewiele się znalazło - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Najistotniejsza zmiana to wydłużenie żywotności kopalni Bielszowice o dwa lata, co nie stanowi żadnego postępu, dlatego że w przypadku kopalń Bielszowice i Halemba, należących do Polskiej Grupy Górniczej, konieczne są decyzje zmieniające profil tych kopalń na kopalnie wydobywające węgiel koksowy - podkreśla Bogusław Ziętek.

- Obie te kopalnie posiadają ogromne zasoby węgla koksowego typu 34.2 i 35.1. I powinny stanowić zalążek do budowy koncernu chemicznego, który zajmowałby się nie tylko wydobyciem węgla koksowego, ale także jego przerabianiem na wysokiej jakości produkty, do wodoru włącznie - zaznacza Bogusław Ziętek. - Niestety sam fakt wydłużenia żywotności kopalni Bielszowice o dwa lata nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ realne plany dotyczące tej kopalni powinny obejmować perspektywę 10-20 lat. Zatem korekta skierowana do Komisji Europejskiej niewiele tu zmienia - mówi Ziętek.

Ziętek: w tym roku minister Anna Moskwa znowu sprowadzi do Polski od 20 do 30 mln ton błota zwanego węglem z importu

- Drugim istotnym elementem tej korekty jest zamiar zwiększenia wydobycia węgla w najbliższych latach w Polskiej Grupie Górniczej o 2 mln ton. Jest to myślenie życzeniowe, bowiem nie ma na to żadnych szans - uważa Bogusław Ziętek. - Chcę przypomnieć, że w całym okresie swojego istnienia Polska Grupa Górnicza chyba jeszcze nigdy nie wykonała założonego planu wydobycia. I zapis o zwiększeniu wydobycia przez PGG o 2 mln ton jest ukłonem w stronę polityków, którzy to zapowiadali, ale nie ma szans na jego realizację. Na przykład w przypadku kopalni Sośnica, gdzie takie szanse by istniały, w dalszym ciągu blokuje się możliwość wydobycia w partii N lub sięgnięcia po złoża kopalni Makoszowy. To jedno z bardziej realnych rozwiązań dla sięgnięcia po nowe pokłady w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej - ocenia Bogusław Ziętek.

Jednocześnie zwraca uwagę, że w tej sprawie nie robi się nic, choć są to pokłady bezmetanowe, co w kontekście unijnego rozporządzenia metanowego ma ogromne znaczenie.

- Także w innych obszarach nie widać miejsc, w których zwiększenie wydobycia w PGG mogłoby się odbyć - zaznacza Ziętek. - Jednym zdaniem: w tym roku minister Anna Moskwa znowu sprowadzi do Polski od 20 do 30 mln ton błota zwanego węglem z importu. Myślę, że właśnie dlatego nikt tej korekty wysłanej do Komisji Europejskiej nie konsultował ze stroną społeczną, bo nie zostawilibyśmy na niej suchej nitki - podsumowuje Bogusław Ziętek.