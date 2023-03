Te kraje chcą stworzyć "litowy OPEC"

Argentyna, Chile, Boliwia i Brazylia analizują stworzenie swego rodzaju kartelu litowego odpowiedzialnego za zwiększenie mocy przetwórczych Ameryki Południowej.

Grupa miałaby przyjąć podobne schematy działania, jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), jeśli chodzi o koordynację przepływów produkcji, ustalanie cen i dobre praktyki.

Argentyna, Chile i Boliwia negocjują od lipca 2022 roku, kiedy to ministrowie spraw zagranicznych tych krajów spotkali się na konferencji Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Buenos Aires.

Jak wskazuje Bloomberg, te trzy kraje tworzą tzw. trójkąt litowy, który posiada około 65 proc. znanych światowych zasobów litu i osiągnął 29,5 proc. światowej produkcji w 2020 roku.

Podczas gdy sektor litu w Brazylii dopiero budzi się do globalnego popytu, kraj ten ma doświadczenie w produkcji samochodów i jest już globalnym studium przypadku w zakresie mobilności niskoemisyjnej.

JP Morgan wskazał w zeszłym roku, że spodziewa się wzrostu dostaw Argentyny z 6 proc. światowego litu w 2021 roku do 16 proc. do 2030 roku. Jeśli przewidywania okażą się słuszne, Argentyna wyprzedzi Chile jako drugi producent litu na świecie do 2027 roku.