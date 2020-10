Te liczby nie pozostawiają złudzeń. Górnictwo nadal potężnym pracodawcą

Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r. Oznacza to rewolucję dla tysięcy pracujących w branży. Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań Strukturalnych (IBS). w 2019 roku górnictwo węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim zatrudniało 78,5 tysiąca osób w siedmiu spółkach aktywnie prowadzących działalność wydobywczą oraz w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Stanowiło to ok. 94 proc. wszystkich zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Pozostałe 6 proc. osób pracowało w kopalni Bogdanka w województwie lubelskim.

Jak podkreślają autorzy raportu IBS. szczegółowa diagnoza struktur zatrudnienia jest niezbędna do zaplanowania przyszłości branży i kierunków rozwoju regionu w kontekście sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego.