Te nowe przepisy UE będą oznaczać błyskawiczną likwidację polskich kopalni

Skończyły się proste metody walki z węglem. Nowe unijne przepisy dotyczące redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym, mogą szybko doprowadzić do upadku polskich kopalń.

Ostatnio kwestia unijnego rozporządzenia metanowego wybrzmiewa coraz mocniej.

Ta dyrektywa miałaby wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku miałaby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Jeżeli nic się nie zmieni, to dyrektywa wprowadza normę emisji w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Zdecydowana większość polskich kopalń nie będzie spełniała tych kryteriów, bowiem emitują od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla.

Ten unijny wymóg jest dla polskiego górnictwa nie do spełnienia

- Mam świadomość formalnych realiów, które osaczyły sektor wydobycia węgla kamiennego. Parametr, który skutecznie zatrzyma inwestycje w górnictwie, to kwestia emisji metanu - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Teraz wystarczy tak ustalić parametry emisji metanu, aby zamknąć kopalnie. Ten parametr, jaki zaplanowała UE, jest dla górnictwa nieosiągalny z technicznego punktu widzenia. I prędzej czy później staniemy przed dylematem: albo szukać sposobu na to, żeby go ominąć w sposób mniej lub bardziej legalny, albo znów z udziałem budżetu państwa, co będzie dramatem dla środków publicznych w kraju. Albo po prostu się poddać, co będzie dramatem z perspektywy bilansu energetycznego kraju - ocenia Jerzy Markowski.

Zobacz relację z całej naszej debaty, w której uczestniczyli: Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.

Należy podkreślić, że ostatnio kwestia unijnego rozporządzenia metanowego wybrzmiewa coraz mocniej. Ta dyrektywa miałaby wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku miałaby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Przyjęcie unijnego rozporządzenia metanowego oznacza błyskawiczną likwidację polskiego górnictwa węgla energetycznego i koksowego

Jeżeli nic się nie zmieni, to dyrektywa wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. A więc zdecydowana większość polskich kopalń nie będzie spełniała tych kryteriów, bowiem emitują one metan w wielkości od 8 do 14 ton na 1000 ton wydobytego węgla.

- Przyjęcie unijnego rozporządzenia metanowego oznacza błyskawiczną likwidację polskiego górnictwa węgla energetycznego i koksowego oraz utratę nawet kilkuset tysięcy miejsc pracy - alarmuje śląsko-dąbrowska oraz górnicza Solidarność.

7 lutego 2023 roku Dominik Kolorz, lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności, oraz Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność, skierowali listy z wnioskiem o spotkanie do szefów komisji Parlamentu Europejskiego, które pracują nad projektem rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym.

Jak podkreślają związkowcy, projekt w obecnym kształcie stanowi zagrożenie dla polskiego górnictwa.

"80 proc. wydobywanego w Polsce węgla kamiennego (zarówno energetycznego, jak i koksowego) pochodzi z pokładów metanowych. Dla Polskiej Grupy Górniczej przyjęcie projektu rozporządzenia w obecnej formie będzie oznaczało konieczność niemal natychmiastowego zamknięcia dwóch trzecich kopalń. W podobnej lub nawet gorszej sytuacji jest Jastrzębska Spółka Węglowa" - podkreślono w liście, którego adresatami są Cristian-Silviu Buşoi, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Pascal Canfin, szef Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego.